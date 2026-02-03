Lupa.cz  »  Čeští nakupující už věří umělé inteligenci víc než prodavačům

Čeští nakupující už věří umělé inteligenci víc než prodavačům

Iva Brejlová
Včera
3 nové názory

E-commerce - e-shop - klávesnice Autor: Depositphotos

Podle průzkumu společnosti Heureka začínají lidé věřit doporučení umělé inteligence více než prodavačům. Firma uvádí, že nákupním radám AI, například od ChatGPT nebo systémům v e-shopech, věří zhruba každý sedmý respondent (14,8 %). To je více než podíl lidí, kteří se při rozhodování spoléhají na prodavače v prodejně (9,22 %) nebo na rady influencerů a odborníků (6,71 %).

„Části lidí opravdu různé AI nástroje pomáhají s takzvanou rozhodovací paralýzou, která je v posledních letech fenoménem. Většina lidí je ale prostě především zvědavá, co jim umělá inteligence navrhne, a proto se rozhodne vyzkoušet její možnosti,“ říká zástupce Heureka Group Ondřej Šveda. Z průzkumu podle něj vyplývá, že lidé nejčastěji s AI porovnávají produkty nebo ji zapojují při hledání recenzí. Případně slouží jako rádce, který jim vysvětlí, na jaké parametry u produktu se soustředit.

Téměř polovina Čechů využívá umělou inteligenci jako podporu u nákupů a necelá pětina říká, že ji využívá často. Nejčastěji si od různých AI asistentů či chatbotů nechá při nákupech poradit Generace Z, ale otevření jsou jí i starší lidé, čtvrtina lidí starších 65 let ji využívá alespoň občas (24,6 %).

AI ale zatím nedosáhne na nejdůvěryhodnější zdroje informací při rozhodování o koupi produktu, kterými jsou pro Čechy recenze ostatních uživatelů, informace na specializovaných webech nebo rodina a známí. Téměř každý sedmý respondent však odmítá, aby za ně rozhodovala technologie. Do průzkumu se zapojilo téměř šest tisíc spotřebitelů.

Z technologické dominance do průměru. Česko možná zaspalo, sousedé ne

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

