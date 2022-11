Čeští Pale Fire Capital po Aukru rozjíždí transformaci Grouponu, kde jsou největšími investory

Autor: Pale Fire Capital

Čeští investoři Pale Fire Capital (PFC) zvyšuje své aktivity v americké internetové firmě Groupon, která v minulosti byla vzorem Slevomatu a do které Češi v minulosti investovali. Mají tam podíl za asi 2,8 miliardy, jsou největšími investory a sedí v představenstvu.





PFC na pozici dočasného technického ředitele (CTO) dosadili Vojtěcha Ryšánka, který jako CTO působil v Aukru. Povede technický vývoj Grouponu, na němž pracují vyšší stovky vývojářů. Český fond chce také vybudovat technologický tým s cílem postavit novou technologickou platformu pro deset evropských zemí. Do tohoto týmu hledá až 40 lidí.





“Zapojení Vojty do managementu Grouponu je jedno z prvních veřejných oznámení na významných pozicích. V řádu týdnů plánujeme oznamovat další jména v klíčových oblastech. V příběhu Grouponu vidíme silnou paralelu s Aukro, které mělo historicky velmi silnou značku a pozici na trhu, ale postupně svou pozici ztratilo. Aukro se nám během necelých tří let podařilo více než zdvojnásobit na více než tři miliardy korun v hodnotě zobchodovaného zboží a dostat firmu do silné profitability a věříme, že se nám to podaří zopakovat i s Grouponem,” shrnuje partner PFC Dušan Šenkypl.

Češi chtějí zastavit padající hodnotu Grouponu. Hodnota jeho akcií na Nasdaqu se za poslední rok propadla o více než 60 procent. Jeho tržní hodnota činí 240 milionů dolarů. Služba má přes 20 milionů uživatelů a otočí zboží za více než 44 miliard korun ročně.

“Ze zkušenosti Slevomatu víme, že EBITDA marže může dosahovat až 25 procent. Našim cílem proto není nutně jen růst tržeb, ale zvýšení celkové profitability firmy, kde vidíme velký prostor,” doplnil Šenkypl.