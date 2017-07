 »  Čeští Simplity míří na miliardu v tržbách a otevírají další zahraniční pobočky

Jan Sedlák

Dobře nastartovaná mladá česká společnost Simplity chce letos výrazně šlápnut do pedálů a už v příštím roce se dostat na velká čísla. „Letos očekávám tržby mezi 200 a 250 miliony korun. Příští rok bychom se mohli dostat na miliardu. Celý loňský rok jsme se na takový růst připravovali a firmu stabilizovali,“ říká pro Lupu zakladatel a šéf Simplity Petr Mahdalíček.

O Simplity, kterou Mahdalíček řídí především z Vídně, jsme informovali v našem článku. Vedle služeb firma rozvíjela vlastní softwarové nástroje pro práci s daty ve velkých datových skladech. Právě nasazování těchto technologií má hnát tržby nahoru.

Simplity má v současné době 140 zaměstnanců a počty chce rychle zdvojnásobit. V poslední době se rozšířila zejména pobočka v Brně, kde už je 50 zaměstnanců. V Rumunsku se vývojový tým rozrostl na 20 lidí a teď v létě startuje vývoj v Srbsku. Například Rumunsko už je stejně drahé jako Česko, rovněž tam loví velké IT firmy a lidí je nedostatek.

Odkupní nabídka a když se dívá Gartner

Naopak Srbsko nemá ambice vstupovat do Evropské unie a giganti tam příliš neinvestují. Podle Mahdalíčka je tam proto potenciál několik let nabírat levné a kvalitní vývojáře. Bělehrad je navíc dobře napojen na Vídeň. Vývoj v Srbsku podpoří pobočku v Praze.

Mahdalíček chce v Česku udržet hlavní jádro společnosti a testování, další vývoj by ale rád z velké části stavěl v zahraničí. Z toho důvodu, aby šlo udržet růst a nepřetahovat se s konkurenty o lidi.

Simplity rovněž rozjíždí nábor lidí v Rakousku, tam jde každopádně o obchodníky, kteří mají blízko k tamním finančním klientům. Připravuje se rovněž expanze do Nizozemska.

Mahdalíček pro Lupu uvádí, že mu přišla odkupní nabídka z Londýna od jednoho z hráčů takzvané „velké čtyřky“ (Accenture a spol.). Prodávat prý nechce, pouze možná časem nějaký podíl a dostat do firmy případný další kapitál pro růst. Aktuálně společnost vše financuje z vlastních zdrojů.

Česká společnost se také nedávno dostala do dvou reportů Gartneru, které otevírají dveře u velkých zákazníků. Konkrétně jde o reporty „Cool Vendors in Information Innovation and Governance“ a „Market Guide for Information Stewardship Applications“.

Více o Simplity a jeho technologiích čí zákaznících v našem dřívějším článku.