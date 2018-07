 »  Čeští VRgineers a Beat Saber mají nominaci na nejlepší VR produkty na světě

Jan Sedlák

V polovině října se budou v Londýně udílet ceny VR Awards 2018 pro nejlepší projekty ve virtuální realitě. Nominaci získaly také dvě české společnosti, a to ve dvou nejzajímavějších kategoriích – VR headset (brýle) roku a VR hra roku.

O ocenění VR headset roku budou bojovat VRgineers se svými brýlemi VRHero 5K Plus. Firma před pár dny představila nový headset s názvem XTAL, který přidává například zabudovanou podporu Leap Motion. VRHero 5K Plus budou soutěžit s přístroji HTC Vive Pro, Oculus Go a HTC Vive Focus.

VRgineers budou soutěžit ještě v kategorii Rising VR Company of the Year, tedy něco jako nejvíce stoupající VR firma roku. Utkají se s dalšími šesti podniky: Flight School, SpringboardVR, Fast Travel Games, Neurogaming, Cooperative Innovations a Anzu.io.

O VR hru roku se pak utká Beat Saber (naše rozhovory s Jaroslavem Beckem a Jánem Ilavským) od pražské společnosti Beat Games (Hyperbolic Magnetism). Hře konkuruje dalších dvanáct titulů. Mimo jiné dost těžké váhy, a sice VR verze Falloutu 4 a Skyrimu.

O VRgineers a Beat Saberu více na Lupě:

Prohlédněte si i galerii virtuálních brýlí od společnosti VRgineers: