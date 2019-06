 »  Čeští VRgineers a Golem VR jsou nominováni na nejlepší světové VR projekty

Jan Sedlák

V loňském ročníku globálních cen VR Awards získaly nominace dva české subjekty (ve vítězství je nakonec neproměnily) a podobně je tomu i letos. VR Awards 2019 se budou předávat 11. listopadu v Londýně a šanci mají také holešovičtí VRgineers a karlínští DIVR Labs.

VRgineers mají nominaci v nejvíce viditelné kategorii, a sice VR Hardware of the Year. Soutěžit tam budou s VR brýlemi XTAL 5K. V kategorii jsou také firmy Oculus (Quest a Rift S), HTC (Vive Pro Eye), VR Electronics (Teslasuit) a HP Inc. (Reverb). V podobné kategorii VRgineers byli i loni a zařazeni tehdy byli také do Rising VR Company of the Year. Rozhovor s VRgineers najdete u nás na Lupě.

Druhou českou nominací jsou pak DIVR Labs a jejich atrakce Golem VR, která je provozována v pražském hračkářství Hamleys. Utká se v kategorii Out-of-home VR Entertainment of the Year, kde se hodnotí VR instalace v prostředích jako jsou kina, parky a podobně. DIVR vedle Golema provozují také podobný projekt Arachnoid VR.

Loni získal nominaci také český Beat Saber, konkrétně v kategorii nejlepší VR hry. Zde letos Česko zastoupení nemá, Beat Saber ale sbírá řadu dalších úspěchů a do značné míry globálně celou oblast VR propaguje.