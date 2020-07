Čeští VRgineers mají nominace na světové VR ceny, i díky americkému letectvu

Holešovická společnost VRgineers je třetí rok po sobě nominovaná na světové ceny ve virtuální realitě VR Awards. V ročníku 2020 se bude o vítězství pokoušet ve dvou kategoriích.

První nominací je kategorie hardware roku (VR Hardware of the Year), a to s VR brýlemi XTAL 8K. Konkurencí jsou čtyři další produkty: Primax Artisan, Valve Index, Oculus Rift S a Varjo VR-2.

Druhou kategorií je enterprise řešení roku (VR Enterprise Solution of the Year) oceňující nejlepší projekty splňující potřeby velkých organizací. VRgineers nominaci získali za VR simulátor pro americké armádní letectvo (U.S. Air Force Flight Simulator).

Ceny se budou udělovat 12. listopadu, tentokrát online. V minulých ročnících se do finále vedle VRgineers dostali také DIVR Labs s Golem VR a Beat Games s Beat Saberem. Brýle XTAL nedávno získaly prestižní cenu Red Dot Award za průmyslový design. Rozhovor s designérem Jakubem Stedinou můžete číst zde na Lupě.