 »  Čeští VRgineers rozjíždí spolupráci s HP a Nvidií. Spojují VR brýle s PC v batohu

Jan Sedlák

Český výrobce profesionálních brýlí pro virtuální realitu (VR) se spojuje s významnými technologickými hráči. VRgineers společně s firmami HP Inc. a Nvidia připravují balíček technologií, který umožňuje používat VR i bez dlouhé kabeláže vedoucí k tradičnímu osobnímu počítači.

VRgineers do kompletu dává své VR brýle VRHero 5K Plus, které společnost představila nedávno (náš text). Ty se následně připojují k zařízení nazvanému HP Z VR Backpack PC. Jde v podstatě o výkonný počítač ve formě batohu. Náročný obsah pro virtuální realitu se do brýlí posílá přímo z něj, což při pohybu v rámci VR dává větší flexibilitu.

HP stroj představilo koncem loňského roku. Je určený pro profesionální užití a navazuje na model Omen X Compact Desktop, který v batohu nabízí konfigurace pro hráče VR her. Backpack PC je o něco výkonnější. Využívá procesor Intel Core i7 (Kaby Lake), má SSD disk a může mít až 32 GB RAM.

Zde přichází také Nvidia. Ta do „setupu“ přidává výkonnou grafickou kartu Quadro P5200, ke které Nvidia dává nálepku „VR ready“. Běží na architektuře Pascal a může mít až 16 GB GDDR5 paměti.

Do budoucna lze předpokládat, že VR headsety budou fungovat bezdrátově, technologie jsou ve vývoji. HTC už na CESu představilo brýle Vive Pro, které pracují s bezdrátovou technologií WiGig.

VRgineers své VR brýle dodávají zejména do průmyslu a automobilek. Mají je například ve Škoda Auto nebo BMW. Více v našem článku. Firmu rozjeli lidé z pražské hardwarové společnosti Quanti, která například vyvinula USBGate pro zabezpečené řízení přístupu k počítačům. Více rovněž v našem článku.