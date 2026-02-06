Čeští vydavatelé mají další firmu, která bude platit za jejich online obsah

Kolektivní správce, který zastupuje české vydavatele, oznámil uzavření další smlouvy o licenčních platbách za používání online obsahu tuzemských médií. Platit jim bude firma Newton Media, která provozuje službu na monitoring médií.
Pro Správce licenčních práv vydavatelů (SLPV) je to druhá uzavřená spolupráce. Tou první byla loni v prosinci oznámená smlouva se společností Toxin.cz, která rovněž poskytuje služby v oblasti monitoringu médií. (Vydavatel Lupy, firma Internet Info, je členem SLPV – pozn. redakce).
SLPV neoznámil, kolik peněz by tyto licenční smlouvy měly českým vydavatelům přinést. „Výše licenčních poplatků je stanovena na základě Sazebníku SLPV pro rok 2026, který je veřejně dostupný a reflektuje spravedlivé odměňování autorů a vydavatelů za využití jejich obsahu. Pokud se ptáte na celkovou částku, kterou bude Newton platit, tak ta je odvozena od počtu klientů, které bude uživatel práv SLPV hlásit a v tuto chvíli ji neznáme. Obdobně jako u Toxinu ji proto ani nemůžeme zveřejnit,“ reagoval na dotaz Lupy výkonný ředitel SLPV Michal Holas.
Neoficiální informace, které Lupa získala ze zdrojů blízkých vyjednávání, ale mluví o tom, že by mělo jít řádově o miliony korun ročně.
Kolektivní správce se snaží uzavřít licenční smlouvytaké s velkými online platformami jako jsou vyhledávače a sociální sítě. „SLPV na základě dat o trhu v počátcích identifikoval seznam nejvýznamnějších uživatelů práv v kategoriích vyhledávání, sociální sítě a agregátory a vyzval je již před zveřejněním sazebníků k jednání. S některými platformami se díky tomu podařilo do jednání vstoupit. S jinými platformami bylo bohužel nezbytné postupovat cestou formální, právní korespondence,“ říká Holas.
Podle informací Lupy jednání reálně probíhají zatím jen s českou pobočkou firmy Microsoft a s tuzemským portálem Seznam.cz. Ten je ve výjimečné pozici – jako vydavatel a člen SLPV má jednak svůj díl poplatků inkasovat, ale jako platforma má zároveň vydavatelům platit.
Další platformy jako je Google nebo Facebook se podle informací Lupy zatím do jednání nezapojily. Tyto firmy v reakci na novelu autorského zákona, která vydavatelům dala právo poplatky požadovat, koncem roku 2022 v Česku ve svých službách přestaly zobrazovat náhledy článků (tzv. snippety).