Čeští vývojáři eMan za miliony kupují podíl ve firmě Hardwario známé i díky BigClownu

Do české společnosti Hardwario vstoupil nový investor v podobě softwarové firmy eMan. Podle oficiálního vyjádření se investice pohybuje v řádech milionů korun.

Firma eMan získala v Hardwariu podíl 11 procent. Toho se vzdal spoluzakladatel a technický ředitel Pavel Hübner. Zbývá mu 26 procent.

Zbytek podniku vlastní Alan Fabik (35 procent), Tomáš Morava (10), Michal Mühlpachr (pět), Lukáš Fabik (pět), Karel Blavka (jedno), Kamil Polák (jedno), Robert Cyprín (jedno procento). Pět procent ovládá FS Assets, jejíž jediným majitelem je Jednota bratrská.

Pro eMan je investice možností diverzifikace a rozšíření nabídky: “Od kapitálové investice v řádech milionů korun si společnost eMan slibuje rozšíření svého portfolia služeb a produktů, které dosud bylo zaměřeno primárně na softwarová řešení a aplikace.”

“Samotný eMan diverzifikuje své aktivity napříč celým technologickým spektrem. Založil vlastní investiční fond eMan Innovations nebo herní studio Legend Has It, které pracuje na vývoji jedné z prvních tuzemských online RPG kryptoměnových her Alteration,” udává dále firma.

Vývojáři eMan podle předběžných výsledků loni měli obrat 224 milionů korun, meziročně o 14 milionů více. Zisk EBITDA dosáhl na 22,8 milionu oproti předchozím dvaceti milionům. Hardwario poslední finanční výsledky nezveřejňuje.

Hardwario vyvíjí a prodává vlastní hardware pro internet věcí. Společnost je rovněž známá stavebnicí dříve známou jako BigClown. Má i cloudovou IoT službu. Hardwario bylo dříve součástí Jablotronu.

Akcie eManu se obchodují na pražské burze Start. Tržní hodnota je aktuálně přes 303 milionů korun.