Čeští vývojáři umožňují stavět weby přes WhatsApp, agenta lze ovládat hlasovkou i screenshotem

Projekt Macaly, který umožňuje uživatelům bez znalosti programování vytvořit web nebo aplikaci pouhým popisem, napojil svého AI agenta na WhatsApp. Uživatel si ho přidá jako kontakt a místo přihlašování do webové aplikace mu posílá zadání ve zprávách, a to textem, hlasovkou, screenshotem, referenční fotkou nebo PDF. Agent na druhé straně přistupuje k těm samým projektům jako webová verze, takže z mobilu jde textovými či hlasovými zprávami pokračovat třeba i na práci na rozpracovaném webu, ale také pracovat od začátku.
Když agent úpravu dokončí, pošle do chatu odkaz na preview. Reaguje na pokyny ve zprávách, takže pokud uživatel napíše například „publikuj“, změna jde živě na doménu, kterou Macaly obstarává včetně hostingu, databáze a analytiky.
Projekt tak využívá WhatsApp Business API jako univerzální klientské rozhraní. Funkce míří hlavně na drobné úpravy, kvůli kterým se nikomu nechce otevírat notebook, jako je změna ceny, otevírací doby, doplnění recenze nebo přidání položky do menu. WhatsApp integrace je dostupná všem uživatelům včetně bezplatného tarifu.
Macaly vzniklo loni pivotem z projektu Langtail, který se zabýval nástroji pro práci s velkými jazykovými modely třetích stran. Za firmou stojí Petr Brzek, Martin Ďuriš a Tomáš Rychlik, kteří v roce 2021 prodali svůj předchozí startup Avocode americké společnosti Ceros (ten později skončil). Loni v prosinci se stali součástí belgické skupiny Team.Blue, která v Česku dříve akvírovala také Webnode, Active 24, WebSupport a Shoptet. Podle dohody pokračují jako samostatná služba a původní tým se podílí na jejím dalším rozvoji. Platforma konkuruje švédskému fenoménu Lovable.