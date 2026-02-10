Lupa.cz  »  Čeští výzkumníci a vědci mají tisíce nových procesorových jader od AMD a grafiky od Nvidie

Čeští výzkumníci a vědci mají tisíce nových procesorových jader od AMD a grafiky od Nvidie

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

e-INFRA MetaCentrum Autor: CESNET

MetaCentrum, což je tuzemská výpočetní infrastruktura pro vědce a výzkumníky provozovaná organizacemi CESNET, CERIT-SC (Masarykova univerzita) a IT4Innovations (VŠB-TUO) spadajícím pod projekt e-INFRA, má nové kapacity hardwaru. Poskytl je CESNET a Západočeská univerzita v Plzni.

Díky modernizaci se zvýšil výpočetní výkon v počítání na procesorech a grafických kartách. Přibyl nový uzel SMP s vysokou sdílenou pamětí. MetaCentrum umožňuje počítat například umělou inteligenci, velká data, vědecké simulace a další náročné operace.

Jako první byl modernizován cluster Adan. Ten má nyní 48 uzlů čítajících 6 144 procesorových jader. Využívají se procesory AMD Epyc 9554, tedy 128 jader na uzel. K dispozici je 768 GB RAM, dva disky s kapacitou 3,84 TB (NVMe) a síťová konektivita 25 Gb/s.

Dále byl modernizován cluster Alfrid, který nyní disponuje dvěma kartami Nvidia L40 (48 GB) a čtyřmi kartami Nvidia L40S (48 GB). Součástí jsou dva procesory AMD Epyc 9554 (128 jader na uzel), 1 536 a 768 GB RAM, dvě 7TB NVMe a 25Gb síť.

Součástí Alfrida je i SMP uzel pro úlohy vyžadující velké množství paměti. K dispozici je 4 608 GB RAM a zhruba 4,5 TB sdílené paměti. Procesory a RAM jsou stejné jako u předchozího uhlu, síťovka zvládne 10 Gb/s.

Kompletní výpis dostupného hardwaru MetaCentra je k dispozici zde.

Poláci s pomocí Čechů rozjeli první superpod od Nvidie v regionu. Žravé servery budou vytápět město Přečtěte si také:

Poláci s pomocí Čechů rozjeli první superpod od Nvidie v regionu. Žravé servery budou vytápět město

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Počet OSVČ opět vzrostl, na vedlejšák podniká nejvíce lidí v historii

Kontrolní hlášení

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Google mění podobu Gemini v Chromu

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Konec soukromí jak ho známe?

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Nehoda může přinést stovky tisíc nebo i rentu

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).