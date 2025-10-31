Čeští výzkumníci budou moci získat přístup k neveřejným datům pornowebů Xvideos a XNXX

Čeští vědci a výzkumníci v budoucnu budou moci získat přístup k neveřejně dostupným datům velkých online pornografických služeb Xvideos a XNXX. Umožní jim to nová pravidla pro podporu vědeckého bádání, která tento týden vešla v platnost v rámci evropské regulace Digital Services Act (DSA).
Nová pravidla umožňují vědecký výzkum na takzvaných velmi velkých online platformách. Ty bude možné požádat o vydání dat a podrobit je zkoumání.
“To může pomoci zodpovědět výzkumné otázky týkající se systémových rizik, jako například jaký obsah se doporučuje dětem a dospívajícím na jejich profilech na sociálních sítích a jak jsou vystaveni škodlivému obsahu či jak platformy chrání spotřebitele před online finančními podvody a jak účinná jsou zavedená opatření. Získání údajů bude podmíněno komplexní žádostí,” uvedl Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který má v Česku DSA na starost.
V Česku pod velmi velké online platformy spadají právě Xvideos a XNXX, které mají sídlo v Praze. Společně se službami Pornhub, YouPorn či RedTube patří mezi vůbec největší weby na světě.
DSA nicméně v České republice ještě nebyla integrována do právního prostředí (bude součástí zákona o digitální ekonomice), takže ČTÚ zatím pouze může “nabídnout konzultaci pro výzkumníky, kteří by o certifikaci měli zájem a chtěli by se certifikovat přímo u národních koordinátorů těchto platforem.”
