Lupa.cz  »  Čeští výzkumníci budou moci získat přístup k neveřejným datům pornowebů Xvideos a XNXX

Čeští výzkumníci budou moci získat přístup k neveřejným datům pornowebů Xvideos a XNXX

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Český telekomunikační úřad - ČTÚ Autor: Jan Vaca, Internet Info

Čeští vědci a výzkumníci v budoucnu budou moci získat přístup k neveřejně dostupným datům velkých online pornografických služeb Xvideos a XNXX. Umožní jim to nová pravidla pro podporu vědeckého bádání, která tento týden vešla v platnost v rámci evropské regulace Digital Services Act (DSA).

Nová pravidla umožňují vědecký výzkum na takzvaných velmi velkých online platformách. Ty bude možné požádat o vydání dat a podrobit je zkoumání.

“To může pomoci zodpovědět výzkumné otázky týkající se systémových rizik, jako například jaký obsah se doporučuje dětem a dospívajícím na jejich profilech na sociálních sítích a jak jsou vystaveni škodlivému obsahu či jak platformy chrání spotřebitele před online finančními podvody a jak účinná jsou zavedená opatření. Získání údajů bude podmíněno komplexní žádostí,” uvedl Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který má v Česku DSA na starost.

V Česku pod velmi velké online platformy spadají právě Xvideos a XNXX, které mají sídlo v Praze. Společně se službami Pornhub, YouPorn či RedTube patří mezi vůbec největší weby na světě.

DSA nicméně v České republice ještě nebyla integrována do právního prostředí (bude součástí zákona o digitální ekonomice), takže ČTÚ zatím pouze může “nabídnout konzultaci pro výzkumníky, kteří by o certifikaci měli zájem a chtěli by se certifikovat přímo u národních koordinátorů těchto platforem.”

Jak vypadají stále fungující půjčovny a obchody s porno DVD a VHS v Japonsku:

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent Microsoft Office﻿ a Google Workspace﻿?

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

AI není krátkodobý výstřelek

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Proletěli jsme se v legendárním letounu L-39 Albatros

Konference CIF25: 20 let médií, AI a budoucnost marketingu. Přijďte 4. listopadu
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).