Čeští Warhorse za pár měsíců prodali další milion kopií Kingdom Come 2 a pokořili významnou metu

Jan Sedlák
Dnes
Kingdom Come: Deliverance 2 Autor: Warhorse Studios

Česká společnost Warhorse Studios oznámila, že se jejího historického RPG Kingdom Come: Deliverance 2 prodalo už pět milionů kopií. Stalo se tak zhruba po roce od uvedení na trh.

Druhému dílu Kingdom Come se daří prodeje generovat poměrně rychle. Meta čtyř milionů kopií byla pokořena začátkem listopadu loňského roku. K pěti milionům pravděpodobně pomohl předvánoční a vánoční trh společně s vydáním třetího a posledního rozšíření (DLC).

Titul se prodává rychleji než jednička, která čtyři miliony kopií prodala za čtyři roky. Je pravděpodobné, že prodeje porostou s tím, jak se objeví kompletní edice, slevy a podobně. Kingdom Come 2 se kromě jiného zařadila mezi loňské nejprodávanější tituly na Steamu. Komerční úspěch vedl i k otevření vývojového centra v Brně.

Druhý díl středověkého RPG nyní patří mezi klíčová aktiva vydavatelské skupiny Embracer. Ta se po nevydařených byznysových krocích dostala do problémů a právě Warhorse v posledním finančním roce finančně vypomohli. České studio svému majiteli poskytlo půjčku ve výši 25 milionů dolarů, přes půl miliardy korun. Je to velká část z posledního zisku, který se dostal nad miliardu, a to při celkových tržbách 2,7 miliardy korun.

Akcie Embraceru za poslední rok spadly o 47 procent. V posledním týdnu ale přidaly skoro 20 procent. Pomohl k tomu poslední kvartální výsledky a pravděpodobně i prodeje českého hitu.

Podívejte se na dokument o kultovním českém herním propadáku Original War, je zdarma

