Lupa.cz

Čeští zaměstnanci přední linuxové společnosti založili odbory. O třídní boj jim prý nejde

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

SUSE

Zaměstnanci české centrály německé linuxové a open source společnosti SUSE založili odbory. SUSE je po odkupu Red Hatu ze strany IBM zřejmě největší nezávislou společností tohoto druhu. Praha patří s Norimberkem mezi hlavní lokality SUSE, dělá se u nás na řadě klíčových projektů včetně linuxového jádra a podobně.

Podle zaměstnanců SUSE jsou tyto odbory jedny z nejneobvyklejších. Nejde jim prý o třídní boj a podobně, ale o podporu “samoorganizujícího se doplňku formálního manažerského řetězce.”

“Takový přístup nabízí stabilitu a větší odolnost v dlouhodobém horizontu, zejména ve světě, kde jiné korporace zažívají propouštění a obecně snižují investice do open source komunit,” shrnul Petr Tesařík, který se v SUSE věnuje právě kernelu.

SUSE v dohledné době může změnit majitele. Její majitel v podobě švédské skupiny EQT hledá případného kupce, obchod by mohl vynést až šest miliard dolarů.

Stránky odborů v SUSE jsou zde. Oficiální prohlášení vypadá následovně:

SUSE vždy stála blízko hodnotám open source: otevřenost, spolupráce, důvěra a odpovědnost. Chceme, aby se tyto principy odrážely nejen v softwaru, který vytváříme, ale také v tom, jak společně fungujeme jako firma.

Naše pracovní podmínky mohou být dnes dobré, ale dobré podmínky se neudrží samy. V nejisté budoucnosti pracovníci potřebují možnost mluvit společně, vzájemně se podporovat a podílet se na rozhodnutích, která ovlivňují jejich práci a životy.

Založili jsme odbory, abychom vytvořili prostor: konstruktivní, demokratický a zaměřený na dlouhodobou stabilitu jak pro pracovníky, tak pro firmu. Abychom budovali respektující a dlouhodobý dialog s vedením společnosti. Naším cílem není konfrontace, ale partnerství, vzájemná důvěra a zdravější pracovní prostředí pro všechny.

Chceme, aby SUSE zůstala firmou, kde se s lidmi zachází s respektem, kde je komunikace otevřená, kde jsou rozhodnutí transparentní a kde mají pracovníci skutečné zastoupení.

Naší vizí není konflikt pro konflikt samotný. Naší vizí je silnější pracovní prostředí postavené na dialogu, důvěře a sdílené odpovědnosti.

Odbory vnímáme jako odpovědného partnera v dialogu se společností — takového, který pomáhá přinášet zkušenosti, obavy a nápady pracovníků do diskuse jasným a konstruktivním způsobem.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).