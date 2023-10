Čestmír Strakatý končí v Prostoru X

Autor: Frekvence 1

Rozhovorový pořad časopisu Reflex „Prostor X“ tento týden naposledy nabídne autorské rozhovory Čestmíra Strakatého. Po malé pauze bude pořad pokračovat v nové podobě. Změní se studio a redakce Reflexu oznámí jména nových moderátorů. Podle tiskové zprávy to bude „brzy“.





„V prostředí internetu se pět let zdá jako věčnost. Jsme rádi, že jsme po celou tuhle dobu mohli přinášet našim divákům a čtenářům rozhovory právě s Čestmírem. Po této době jsme ve vzájemné debatě došli k tomu, že se budeme dál rozvíjet, jen každý jinou cestou. Zatímco Čestmír má v plánu se věnovat svým soukromým projektům, my v Reflexu momentálně pracujeme na tom, aby moderátorská změna v Prostoru X přispěla k tomu, že jeho diváci se budou dál u rozhovorů bavit a brát si z nich podstatné informace. Čestmírovi moc děkujeme za to, že stál u zrodu a celou dobu pracoval na tom, aby se z Prostoru X stal jeden z nejvýraznějších rozhovorových pořadů v Česku," prohlásil Martin Bartkovský, šéfredaktor webu Reflex.cz.





„Je čas se posunout dál. Moc děkuji Reflexu, a zejména Leile Chadalíkové, bývalé šéfce webu, za příležitost, kterou jsem dostal, a za svobodu a nezávislost, které jsem měl. Roky jsem mohl dělat to, co mě baví, a hledat svou cestu i hlas. Teď se chci soustředit na svůj podcast, který posouvám na novou úroveň. Ale uvidíme a uslyšíme se i jinde,“ řekl ke změně Čestmír Strakatý.

Čestmír Strakatý pracuje v médiích přes 10 let. Začínal v ČT24 jako redaktor a později editor zpráv, spolupracoval na přípravě Událostí, komentářů s týmem Martina Veselovského a Daniely Drtinové. S nimi se později znovu setkal v DVTV, kde působil jako dramaturg a editor. Z DVTV odešel v roce 2016 a začal chystat rozhovorový pořad pro mediální dům Czech News Center. Nakonec se dostal v létě roku 2018 do Reflexu. Od roku 2021 zároveň moderuje večerní Press klub rádia Frekvence 1 a od loňského podzimu se také věnuje vlastní rozhovorové tvorbě dostupné na platformě Herohero.