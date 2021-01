CETIN loni zprovoznil 30 tisíc gigabitových přípojek, letos chce růst na 150 tisíc

CETIN v loňském roce uvedl do provozu 30 tisíc optických přípojek. Na letošek plánuje trojnásobek a do konce roku se chce dostat na 150 tisíc gigabitových přípojek. Společnost koncem roku 2019 oznámila, že se do sedmi let chce dostat na milionů gigabitových přípojek. Nyní potvrzuje, že plán do roku 2027 platí.

Postupné investice, které podle CETINu stojí miliardy korun ročně, vedou k navyšování průměrné dostupné rychlosti připojení. V loňském roce došlo podle oficiálních informací k meziročnímu růstu o 25 procent na 105 Mb/s.

“Na 84 procentech našich přípojek dnes prostřednictvím 21 obchodních partnerů nabízíme rychlost 50 Mb/s a vyšší,” uvádí CETIN.

Firma nyní nabízí 59 tisíc gigabitových přípojek, 707 tisíc s rychlostí 250 Mb/s, 1,937 milionu se stomegabitem, 856 tisíc přípojek o rychlosti 50 Mb/s, 326 tisíc o rychlosti 20 MB/s a u 339 tisíců přípojek je ADSL. Celkově jde o 4,224 milionu přípojek.