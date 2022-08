CETIN rozjel půlmiliardový tendr na obměnu síťového softwaru

Autor: CETIN

CETIN se podle informací Lupy chystá na velkou akci ve všech zemích, kde působí. Společnost vypsala tendr na nového dodavatele softwaru pro network inventory, který dokáže udržovat informace o sítích, jejich zařízeních a podobně. Tento druh databáze je důležitý pro správu sítě, plánování kapacity nebo práci s náklady.

CETIN informaci potvrdil, nezachází nicméně do přílišných detailů, například ohledně ceny. Podle informací Lupy z trhu by se ale zakázka měla pohybovat okolo půl miliardy korun, což mobilizuje zájem z řad dodavatelů. Objevit se mezi nimi má například česká firma Cross Network Intelligence, kde vlastní podíl skupina Thein Tomáše Budníka a J&T.

CETIN provozuje téměř 70 tisíc kilometrů optických kabelů, přes 11 tisíc sajtů a 14 tisíc PoPů ve čtyřech zemích. Vedle Česka jde o Maďarsko, Srbsko a Bulharsko (Yettel, dříve Telenor).

“Cítíme potřebu modernizace této, pro nás klíčové části informačních systémů, aby byla adaptabilnější a abychom mohli pružně reagovat na požadavky trhu. Od monolitického systému chceme přejít k moderní alternativě využívající mikroslužby, kde budeme moci změny provádět řádově rychleji a novinky obratem uvádět do praxe. Cílem je také posílení již dnes vysokého stupně automatizace. To vše by mělo přispět k podpoře a růstu našeho podnikání, lepší zákaznické zkušenosti pro naše partnery a lepším pracovním podmínkám pro naše kolegy,” uvádí CETIN k tendru.