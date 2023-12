CETIN vyzkoušel optickou trasu zabezpečenou kvantovým šifrováním

Autor: QuTech

CETIN otestoval optické datové spojení odolné proti útokům kvantových počítačů. Komunikace je šifrována prostřednictvím výměny kvantových klíčů. Nová linka představuje posun v oblasti rozvoje kvantově zabezpečných služeb a připravuje se na nástup vysoce výkonných kvantových počítačů.





Test úspěšně proběhl mezi sídlem CETINu v Libni a datovým centrem v pražské Michli, kde byl zprovozněn optický spoj s datovým tokem 10 Gbps. O zabezpečení se postarala technologie Quantum Key Distribution (QKD), která spočívá ve využití kvantových vlastností světla k šifrování dat sdílených na dvou místech.





Technologie není prozatím ve světovém měřítku rozšířená, v souvislosti s rychlým vývojem kvantových počítačů a jejich komponent ale lze očekávat nárůst zájmu o tento typ bezpečnostního řešení.

Komunikace šifrovaná výměnou QKD minimalizuje rizika spojená s obrovským výkonem kvantových počítačů. Ten jim umožňuje provedení velkého množství pokusů o uhádnutí klíče v krátkém čase, zatímco běžným superpočítačům by to trvalo tisíce let. Postupné zvyšování výkonu kvantových počítačů tak představuje riziko spočívající v prolomení stávajících způsobů generování klíčů pro dnešní asymetrické způsoby šifrování.

Na projektu CETIN spolupracoval s partnery Adtran, Adva Network Security, ČVUT, NTT Czech Republic a Toshiba.