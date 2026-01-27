ČEZ oficiálně rozjel prodej poskytovatele internetu ČEZNET, oslovuje možné zájemce

Polostátní energetická společnost ČEZ formálně rozjela prodej svého poskytovatele internetu vystupujícího pod značkou ČEZNET, o čemž se začalo mluvit loni na podzim. Prodávajícím je firma Telco Pro Services, kterou ČEZ ovládá a která kromě koncového internetu poskytuje telekomunikační služby v rámci celé skupiny. Web E15 upozornil, že prodej řeší poradenská firma Roklen, která aktiva nabízí možným zájemcům.
ČEZNET podle materiálů podporujících prodej patří mezi pět největších poskytovatelů internetu v zemi. Pokrývá přes 352 tisíc domácností a obsluhuje skoro 124 tisíc zákazníků (rok předtím to bylo 115 tisíc). Konsolidované tržby vyrostly na 636 milionů korun. Celý telco byznys ČEZu nedávno překonal miliardu, to zahrnuje i velkoobchodní aktivity, které ČEZ zatím prodávat nebude (Telco Infrastructure), a pokud ano, učiní tak odděleně.
ČEZ v několika posledních letech postupně skupoval regionální providery, což jsme na Lupě průběžně monitorovali. Společně s firmami PPF, Starnet nebo PODA se stal konsolidátorem lokálního trhu. Poslední velkou akvizicí byl odkup firmy Edera za vyšší stovky milionů korun.
Případný prodej by mohl dosáhnout až na miliardy korun. Uvidíme, jak to dopadne, kdo bude mít zájem a co na to případně antimonopolní orgán. Každopádně by na lokálním trhu mohlo jít o významný přesun.