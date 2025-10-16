Lupa.cz  »  ČEZ rozjel privátní síť 5G i v druhé jaderné elektrárně, Dukovany navázaly na Temelín

ČEZ rozjel privátní síť 5G i v druhé jaderné elektrárně, Dukovany navázaly na Temelín

Jan Sedlák
Dnes
Jaderná elektrárna Temelín Autor: Jan Sedlák

ČEZ v jaderné elektrárně Dukovany spustil testovací provoz privátní mobilní sítě 5G. Zatím jde o pilotní chod, výsledky se mají vyhodnotit na konci tohoto roku.

“Nová síť umožňuje stabilní a rychlé připojení mobilních tabletů, které běžně používají směnoví technici, údržbáři i specialisté na měření a regulaci. Pracovníci tak mohou v reálném čase zaznamenávat stavy zařízení, práce i změny v provozu – bez zbytečného papírování a s vyšší přesností. Mimořádně důležitá je digitalizace údržby například v průběhu odstávek, během kterých se musí pracovníci vypořádat i s více než 20 tisíci pracovních příkazů,” shrnul ČEZ.

Polostátní energetická společnost už dříve podobnou testovací síť rozjela v jaderné elektrárně Temelín, o čemž jsme na Lupě podrobněji psali. Dodavatelem je Vodafone a technologie poskytla Nokia.

“Jako první jaderná elektrárna na světě využíváme stávající vyzařovací kabeláž původně určenou pro vysílačkovou síť k šíření 5G signálu – díky tomu pokrýváme prostory i třeba uvnitř kontejnmentu jaderné elektrárny a zároveň výrazně šetříme související náklady. V obou jaderných elektrárnách mají pracovníci k dispozici více než 1000 datových pojítek a 850 mobilních tabletů,” doplnila společnost.

Privátní sítě 5G jsou v České republice v drtivé většině hlavně v testovacích chodech. Stále se hledají ekonomické modely a reálné způsoby využití. Kromě Vodafonu je aktivní hlavně T-Mobile, který nedávno předvedl operaci na dálku.

Vysoká cena nás zarazila, a to jsme zvyklí. Temelín rozjel vlastní mobilní 5G síť, Čínu předem vyloučil Přečtěte si také:

