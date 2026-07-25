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ChatGPT má celosvětový výpadek, OpenAI zjišťuje příčiny

David Slížek
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ChatGPT Autor: Depositphotos
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AI chatbot ChatGPT a další služby americké firmy OpenAI se momentálně potýkají s problémy. Uživatelé se například nemohou přihlásit k webovému rozhraní a potíže zasáhly také přístup k AI modelům OpenAI přes API. V mobilní aplikaci chatbot neodpovídá na dotazy a zobrazuje jen hlášení o tom, že dotaz odesílá na server.

OpenAI probémy potvrdila na statusové stránce svých služeb. Zasažen je podle ní kromě ChatGPT a služeb dostupných přes API také vývojářský nástroj Codex. Firma potíže popisuje jako zvýšenou míru chybovosti. Příčinu zatím neoznámila.

OpenAI - ChatGPT - vypadek

Autor: screenshot, Lupa.cz

Podle služby Downdetector, která se specializuje na shromažďování uživatelských hlášení o výpadcích online služeb, jsou problémy OpenAI celosvětové.

OpenAI také stále řeší incident, při kterém jí z uzavřeného testovacího prostředí unikli AI agenti zaměření na hledání kyberbezpečnostních chyb a pronikli do infrastruktury služby Hugging Face, která je populární knihovnou shromažďující AI modely různých firem a další související informace.

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Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

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