ChatGPT má celosvětový výpadek, OpenAI zjišťuje příčiny

AI chatbot ChatGPT a další služby americké firmy OpenAI se momentálně potýkají s problémy. Uživatelé se například nemohou přihlásit k webovému rozhraní a potíže zasáhly také přístup k AI modelům OpenAI přes API. V mobilní aplikaci chatbot neodpovídá na dotazy a zobrazuje jen hlášení o tom, že dotaz odesílá na server.
OpenAI probémy potvrdila na statusové stránce svých služeb. Zasažen je podle ní kromě ChatGPT a služeb dostupných přes API také vývojářský nástroj Codex. Firma potíže popisuje jako zvýšenou míru chybovosti. Příčinu zatím neoznámila.
Podle služby Downdetector, která se specializuje na shromažďování uživatelských hlášení o výpadcích online služeb, jsou problémy OpenAI celosvětové.
OpenAI také stále řeší incident, při kterém jí z uzavřeného testovacího prostředí unikli AI agenti zaměření na hledání kyberbezpečnostních chyb a pronikli do infrastruktury služby Hugging Face, která je populární knihovnou shromažďující AI modely různých firem a další související informace.