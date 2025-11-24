ChatGPT začíná radit s nákupy, spouští vlastní vyhledávač zboží

OpenAI ve svém AI chatbotu ChatGPT před vánočními svátky spouští novu funkci: hledání, porovnávání a výběr zboží (Shopping Research). Jde o specializované vyhledávání, které má uživatelům pomoci s nakupováním.
ChatGPT by se do „nákupního módu“ měl přepnout automaticky, když detekuje, že mu uživatel klade dotaz související s hledáním zboží. Funkce se dá spustit také ručně z menu. Vyhledávání funguje na upravené verzi modelu GPT-5 mini natrénované speciálně na hledání zboží.
Firma novinku nasazuje postupně všem uživatelům s účtem v ChatGPT, tedy jak předplatitelům, tak uživatelům zdrama dostupné verze. Vyhledávání zboží se lidem zapíná postupně, někdo tak už novinku může mít k dispozici, někdo si bude muset počkat.
Při vyhledávání zboží chatbot otevře okno, ve kterém s uživatelem o vyhledávání konverzuje. Je zde v reálném čase možné upřesňovat, co uživatel hledá, případně uvádět detaily ohledně požadované ceny a další podrobnosti. Pokud má uživatel v chatbotu zapnutou tzv. paměť, může ChatGPT při hledání vycházet i z informací, které má uložené z minulých konverzací.
Chatbot na internetu hledá nejen infomace o dostupnosti či cenách, ale prochází také fotky či recenze výrobků. Výstupem hledání pak je zpráva o tom, co chatbot našel, včetně doporučení, který výrobek by měl uživateli nejvíce vyhovovat.
Pokud zboží nabízí obchodník, který umožňuje v rámci chatbota platby, může klient zboží rovnou koupit. Tato možnost je ale zatím dostupná jen některým uživatelům v USA.
Pro OpenAI jde o další krok k tzv. AI commerce či tzv. agentnímu nakupování, kdy budou uživatelé schopní hledat zboží a nakupovat přímo z aplikace chatbota.
„Celý e-commerce svět přemýšlí, jak k agentnímu nakupování přistoupit. Málokdo z obchodníků je jeho velkým fanouškem, protože primárně chceme, aby zákazníci nakupovali na našich webech, a ne aby objednávali zboží v prostředí ChatGPT nebo Gemini,“ komentoval trend v aktuálním článku Lupy výkonný ředitel Slevomatu Tomáš Braverman. "Na druhou stranu nakonec bude i Slevomat muset do této oblasti nějakým způsobem vstoupit, protože nebudeme chtít zůstat pozadu,“ popisuje tlak na to, aby se obchodníci začali AI nakupováním zabývat.