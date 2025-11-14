ChatGPT zavádí skupinové chaty až pro 20 lidí, testuje je zatím jen na některých trzích

Více lidí v jedné konverzaci s AI chatbotem. To je podstata novinky, kterou začala americká OpenAI testovat ve svém AI chatbotu ChatGPT. Pilotní verze novinky je zatím dostupná jen v Japonsku, na Novém Zélandu, v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu. Zajímavé je, že na těchto trzích firma skupinové chatování uvolnila i neplatícím uživatelům (musí ale být přihlášeni ke svému účtu u OpenAI).
Skupinové chaty se dají založit novým povelem z menu nebo přizváním uživatele do chatu. Tím se vytvoří nová chatovací instance, která je oddělena od původní konverzace. V jednom skupinovém chatu může společně pobývat až 20 uživatelů, každý z pozvaných také může do skupiny pozvat další lidi.
Odkaz s pozvánkou se dá sdílet, uživatel jej také může zresetovat, což původní odkaz zneplatní a vytvoří nový, nebo může link úplně vymazat.
ChatGPT funguje jako jeden z účastníků skupinové konverzace. Může do ní nově vstupovat i prostřednictvím emotikonů a dokáže používat profilové obrázky účastníků.
Neodpovídá přitom na každou promluvu, ale sám se snaží rozpoznat, kdy na něj někdo cílí dotazem. Uživatelé jej také mohou k odpovědi vyzvat. Skupinový chat používá model GPT-5.1 Auto, který automaticky rozhoduje, jaký model je pro aktuální dotazy nejvhodnější. Bere přitom v potaz i to, jaké modely má uživatel k dispozici podle své úrovně předplatného.
Chatování mezi uživateli se nepočítá do limitu stanoveného jejich předplatným. Limit spotřebovávají jen odpovědi chatbota, které se odečítají od limitu uživatele, na jehož otázku ChatGPT právě odpovídá.
Ve skupinovém chatu je možné pracovat s vyhledáváním na webu, je možné generovat obrázky nebo fotky do chatu uploadovat, chatbot dokáže pracovat i s nahranými soubory, případně dokáže rozpoznat hlasové povely. Nejsou v něm zatím k dispozici pokročilější funkce, jako je hluboký výzkum (Deep Research), mód interakce se zástupcem (Agent Mode) a další.