 »  Chceme být pro teroristy nepřátelským prostředím, tvrdí Facebook

Jan Beránek

Stejně jako po každém teroristickém útoku je tu opět volání po zpřísnění dohledu na internetu. Po výraznější akci volá především britská premiérka Theresa May, podle které jsou velké internetové firmy částečně zodpovědné tím, že poskytují prostor pro šíření extrémní ideologie.

Firmy ze Silicon Valley už se snaží něco dělat, ale není to tak jednoduché. „Chceme, aby byl Facebook pro teroristy nepřátelským prostředím,“ tvrdí Simon Milner z Facebooku ve vyjádření pro agenturu Reuters a popisuje, jak se snaží s extremistickým obsahem popasovat. „Využíváme kombinaci technologie a lidských analytiků. Teroristický obsah mažeme co nejrychleji potom, co ho najdeme nebo jsme na něj upozorněni,“ vysvětluje.

Firmy musí nějak politiky uspokojit, ti totiž hrozí tím, že změní zákony tak, aby byly poskytovatelé měli větší zodpovědnost za obsah, který jejich uživatelé vytvářejí.

A tak se do souboje s propagandou a extremistickým obsahem pustil i Twitter. „Takový obsah u nás nemá místo,“ komentuje aktivity sociální sítě Nick Pickles z britského zastoupení sociální sítě. Firma podle něj během druhé poloviny loňského roku zablokovala 400 tisíc účtů a postupně vylepšuje svůj systém na vyhledávání a odstraňování extremistického obsahu.