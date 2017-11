 »  Chceme konečně digitalizaci a silného koordinátora, vyzval Babiše Svaz průmyslu

Jan Sedlák

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) chce, aby nově formující se vláda pomohla Českou republiku dostat mezi 20 ekonomik na světě, a to během pěti až šesti let. Se svými požadavky, na kterých členové SP ČR pracovali, už seznámila pravděpodobného premiéra Andreje Babiše a předsedy politických stran.

Mezi prioritami, jako je vzdělávání a infrastruktura, je tradičně i digitalizace. „Je nutné, aby vláda zajistila podmínky pro silného digitálního koordinátora s nadresortní kompetencí, který s plnou podporou vlády a premiéra a ve spolupráci se sociálními partnery zajistí rozvoj digitální ekonomiky,“ uvádí SP ČR.

„Vláda proto musí vytvořit vhodné podmínky pro další digitalizaci podniků. Komunikace státu s podniky musí probíhat jednoduše ideálně jedním kliknutím z pohodlí kanceláře. Podniky musí mít možnost sdílet potřebná data se státem pouze jednou a digitálně,“ uvádí dále svaz.

„Chceme, aby vláda konečně zavedla tyto základní stavební kameny rozvinuté elektronické komunikace podniků se státem. Základním předpokladem jakéhokoliv posunu v digitalizaci je efektivní koordinace digitálních agend, minimálně na úrovni náměstka přímo podřízeného předsedovi vlády. Pokud to vláda nezajistí, tak na to doplatí české firmy a my se budeme nadále propadat ve žebříčcích světové konkurenceschopnosti.“

Prezident SP ČR Jaroslav Hanák ještě před volbami prohlásil, že se končící vládě „nepodařilo vyřešit stavební legislativu, dopravní infrastrukturu a e-government“.

Babišovo ANO, které pravděpodobně ovládne jednotlivá ministerstva, v předvolebním programu i Babišově brožuře digitalizaci a vše kolem mohutně propagovalo. Také KSČM, která bude ANO tiše podporovat, se před volbami hlásila k boji proti vendor lock-inu či silné „digitální osobnosti“ s mezirezortním přesahem.

Kromě SPD oblast digitalizace ve sněmovně ostatně prosazují všechny strany. Více v našem předvolebním článku.