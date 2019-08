 »  Chcete být výchozím vyhledávačem v Androidu? Zaplaťte si, říká Google

Karel Wolf

Google od příštího roku umožní svým konkurentům být v Evropě výchozím vyhledávačem v Androidu, má to ale háček, musí si za to zaplatit. Společnost to oznámila v pátek na svém blogu.

Od příštího roku umožní nové Android telefony prodávané v Evropě vybrat si výchozí vyhledávač ze čtyř nabídek, jedná se o opatření po penalizaci společnosti za zneužívání monopolního postavení na trhu s operačními systémy pro mobilními telefony ze strany Evropské unie. Google ale k nápravě přistoupil značně kreativně, namísto náhodného výběru poskytovatelům vyhledávačů nabídne možnost soutěžit o prestižní místo na tzv. výběrové obrazovce, která je limitována čtyřmi pozicemi.

Fungovat to bude tak, že se před prvním použitím vyhledávání ukáže obrazovka s výběrem čtyř vyhledávačů, ze kterých si uživatel musí vybrat výchozí vyhledávač telefonu. Jednu pozici automaticky obsadí sám Google, zbylé tři budou obsazeny konkurenty a to podle toho, kdo pro cílovou zemi předloží nejvyšší nabídku.

Reakce vyhledávačů je rozpačitá, sahá od neutrální po obviňování Google z „pay to play“ přístupu, žádné velké nadšení ale rozhodně nepřinesla.