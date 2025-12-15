Lupa.cz  »  Chcete peníze na vývoj vaší elektroniky? Přihlaste se ministerstvu, zkusí najít štědrou dotaci

Chcete peníze na vývoj vaší elektroniky? Přihlaste se ministerstvu, zkusí najít štědrou dotaci

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Ministerstvo průmyslu a obchodu Autor: Karel Choc, Internet Info

Stát skrze ministerstvo průmyslu a obchodu zjišťuje, zda české firmy a organizace budou mít opět zájem o zajímavou formu financování jejich projektů točících se kolem čipů a polovodičů, mikrolektroniky, senzorů a podobně. Jde o projekty takzvaného společného evropského zájmu (IPCEI), které spadají do strategie Evropské unie vybudovat silný polovodičový sektor a tudíž lze za určitých podmínek získat až sto procent dotace, například na takzvaný funding gap.

Česko má zkušenost s předchozím kolem IPCEI s názvem PCEI Microelectronics and Communication Technologies, v němž se rozdělovaly 8,1 miliardy eur. Z celé Evropy bylo vybráno 68 aktivit, přičemž čtyři byly z Česka. Popsali jsme je zde. Brněnský Codasip například uspěl s projektem pro vývoj nové architektury procesorů typu RISC-V pro náročné aplikace jako umělá inteligence, strojové učení, kybernetická bezpečnost či počítačové vidění. Dále zabodovaly Mycroft Mind, UJP Praha a česká pobočka NXP Semiconductors.

Teď se připravuje další iterace s názvem IPCEI Advanced Semiconductor Technologies. Podpořeny budou aktivity v těchto oblastech: AI čipy a akcelerátory, čiplety a heterogenní integrace, fotonické technologie, senzory (například kvantové, bio, optické senzory), inovativní výkonová elektronika, bezpečná komunikace, EDA, front a back-end procesy, pokročilé pouzdření, výrobní a metrologická zařízení, materiály, výroba waferů.

Evropská komise prostředky rozděluje skrze členské státy, které nejdříve musí zajistit národní financování. Česko zatím zdroj těchto peněz nemá k dispozici. Aktuálně tedy hledá potenciální zájemce, kteří by IPCEI chtěli využít, a na tomto základě se pak má vyvinout aktivita pro sehnání prostředků. Detaily popisuje ministerstvo průmyslu a obchodu.

Konkurence pro ARM či radiační čipy. Česko uspělo v miliardovém evropském projektu Přečtěte si také:

Konkurence pro ARM či radiační čipy. Česko uspělo v miliardovém evropském projektu

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

AI vyhledávání: hrozí zánik důvěryhodných zdrojů?

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design

ChatGPT se stal nejstahovanější aplikací na světě

Pravda vs. lež: Ukažte, jak se vyznáte v mýtech o potravinách

Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Ani slavní kuchaři nemají tak drahé cukroví jako pražská cukrárna

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Firma iRobot zkrachovala, nestačila na čínskou konkurenci

Dnes je den proti korupci. Proč je integrita klíčová i pro váš byznys?

Chřipka dorazila o měsíc dřív. Očkování nemusí nákaze zabránit

Barva jazyka může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).