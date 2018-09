 »  Chcete vydat knihu, ale bojíte se? Pointa.cz rozjíždí komunitní vydávání

Jan Sedlák

Smíchovské studio Creative Dock, které se mimo jiné soustředí na vytváření projektů pro své partnery (stojí například za Zonky.cz), společně s českými vývojáři U+ spouští novou službu Pointa.cz. Má podtitul „vydej svoji knihu“ a přesně tohle chce autorům umožnit.

Pointa je platforma, která chce propojit autory, redaktory, grafiky, sazeče, typografy, ilustrátory, lidi přes PR a marketing a také čtenáře. Autoři si přes Pointu mohou poskládat tým lidí, kteří jim s vydáním jejich díla pomohou. Služba jim dále umožní spočítat náklady na vydání knihy a pomůže s online a offline distribucí.

Čtenáři pak mohou autory podpořit předobjednávkou knihy, mohou nahlížet do rozpracovaných projektů, přes ankety radit třeba s obálkou a s autory komunikovat. Jde tedy o kombinaci P2P vydávání, předprodeje a komunitní služby.

„Věříme, že Češi a Češky píšou na ubrousky, do šuplíků nebo třeba do poznámek v mobilu – ale do nakladatelství se s vlastní tvorbou přijít stydí. Proto jsme vytvořili komunitu, která je otevřená novým talentům, a nadšenci do literatury se tam můžou potkat s těmi, co ji tvoří,“ popisuje šéfka Pointy Veronika Mahdalová.

Aktuálně jsou v předobjednávce k dispozici dva rozpracované tituly. Mezi připravovanými projekty je devět knih.