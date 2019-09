 »  Chorvatsko zahájilo vysílání v DVB-T2

Filip Rožánek

Chorvatský provozovatel vysílačů OiV (Odašiljači i veze) spustil ze stanoviště Sljeme první DVB-T2 síť pod názvem M2. Funguje souběžně s DVB-T vysíláním, jehož vypínání se očekává v polovině roku 2020.

Všechny stanice v novém multiplexu vysílají ve vysokém rozlišení. Nabídku tvoří veřejnoprávní programy HTV 1, HTV 2, HRT 3, HRT 4 a soukromé stanice Nova TV, Doma TV a MrezaZG.

Rozšiřování pokrytí bude pokračovat ostrovem Hvar (vysílač Sveta Nedjelja) a hlavním městem Záhřeb. Obě lokality by se měly dočkat do konce října. Zbytek země bude pokryt nejpozději do 15. listopadu 2019, signál DVB-T2 by mělo naladit 97 procent obyvatel.

Po vypnutí DVB-T bude v provozu finální DVB-T2 síť M1, kam se kromě výše zmíněných stanic přesunou také programy RTL a RTL2 ze stávajícího DVB-T multiplexu B.