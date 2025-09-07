Lupa.cz  »  Chraňte novináře a nezávislost médií, žádají mezinárodní organizace české politiky

Chraňte novináře a nezávislost médií, žádají mezinárodní organizace české politiky

Filip Rožánek
Dnes
České a mezinárodní novinářské organizace poslaly před volbami politickým stranám sérii doporučení, jak zachovat a rozvinout svobodu tisku v České republice. Výzva navrhuje konkrétní opatření na ochranu mediální svobody, posílení nezávislosti veřejnoprávních médií a zlepšení podmínek na celém mediálním trhu.

Iniciativu vedou Asociace online vydavatelů (AOV), Reportéři bez hranic (RSF) a Evropské centrum pro svobodu tisku a médií (ECPMF), a připojila se k ní řada dalších organizací, včetně Syndikátu novinářů ČR a Mezinárodního tiskového institutu.

Signatáři upozorňují, že svoboda médií je základem demokratické společnosti a je nutné ji chránit. Předložená doporučení vznikla na základě konzultací s odborníky a inspirovala se legislativou Evropské unie, zejména Evropským aktem o svobodě médií (EMFA).

Mezi klíčové požadavky patří lepší ochrana novinářů. Organizace apelují na přijetí kodexů chování v politických stranách a parlamentu, které by postihovaly verbální útoky politiků na pracovníky médií. Zároveň volají po rychlém a důkladném vyšetřování fyzických i online útoků.

Důraz je kladen také na ochranu médií před šikanózními žalobami (SLAPP), které mají za cíl zastrašit novináře. Navrhují proto efektivní implementaci příslušné směrnice EU, která by umožnila soudům takové žaloby včas zamítnout a obětem přiznat odškodnění.

Dalším bodem je zajištění důvěrnosti novinářských zdrojů, například tím, že použití sledovacích technologií proti novinářům bude možné jen s předchozím souhlasem soudu.

Dokument se dále věnuje fungování mediálního trhu a regulaci. Požaduje zachování redakční nezávislosti a stávajícího modelu financování veřejnoprávních médií, tedy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře. Výběr členů do mediálních rad by měl probíhat transparentně a klíčovým kritériem má být odbornost.

Organizace rovněž vyzývají k respektování role samoregulace a varují před snahami státu definovat, kdo je novinář, nebo vytvářet jakékoli seznamy médií, které by mohly být zneužity. Doporučují neudělovat Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) pravomoci přesahující rámec stanovený Evropského aktu o svobodě médií a upřednostňovat samoregulaci všude, kde to je možné.

Další doporučení se týkají ochrany autorských práv médií před jejich zneužíváním digitálními platformami a modely umělé inteligence. Poslední bod se zaměřuje na mezinárodní přesah a vyzývá k zajištění bezpečného prostředí pro exilové novináře a média, která z České republiky vysílají do nedemokratických zemí.

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

