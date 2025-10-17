Lupa.cz  »  Chtěli změnit svět, ale jenom ho rozbili. V češtině vyšla kniha o zákulisí Silicon Valley

Chtěli změnit svět, ale jenom ho rozbili. V češtině vyšla kniha o zákulisí Silicon Valley

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Burn Book Autor: Edice N

Kara Swisher desítky let píše o dění v Silicon Valley a prostředí kolem. Prošla několika mainstreamovými médii, ale v komunitě zažila největší slávu s webem All Things Digital, který založila s další oborovou legendou Waltem Mossbergem. Kromě samotných textů byly vlivné jejich konference, kde vystupovaly přední osobnosti z technologické branže.

Swisher na tyto a další věci vzpomíná v knize, která nedávno vyšla v českém překladu. Dostala název Burn Book. Milostný příběh: Technologie a já a vyšla v Edici N. Původní dílo bylo publikováno v roce 2024 pod názvem Burn Book: A Tech Love Story.

V knize jsou zajímavé zákulisní informace o tom, jak funguje Silicon Valley nebo jaké je pozadí médií. Swisher si například zejména díky zmiňovaným konferencím dokázala přijít na slušné peníze.

Kromě toho ale popisuje, jak sháněla informace či jací jsou v zákulisí mocní lidé z technologického sektoru. Názory a styl autorky jsou často útočné, vyhraněné a spíše doleva orientované (byť sama píše, že má ráda peníze). Nejde o objektivní reportování, ale osobní glosované vzpomínky.

O obsahu knihy napoví i anotace:

Oceňovaná novinářka Kara Swisher nám v Burn Book předkládá příběh ze zákulisí, na který jsme všichni čekali. Nemilosrdné a sžíravé, ale každopádně spravedlivé zúčtování s technologickým průmyslem a jeho zakladateli, kteří chtěli změnit svět, ale podařilo se jim ho jenom rozbít.

Během tří desetiletí své novinářské kariéry vyzpovídala každého, kdo v technologickém světě něco znamená. Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Sheryl Sandberg, Larry Page a Sergey Brin, Meg Whitman, Peter Thiel, Sam Altman a Mark Zuckerberg – ti všichni a ještě mnozí další se při rozhovorech s Karou Swisher pěkně zapotili (a někteří doslova).

Burn Book je kronikou vzestupů a pádů, bláznivých nápadů, hamižnosti a zhýralých večírků… ale především jedné dlouhé a nekompromisní novinářské kariéry.

Navzdory škodám na společenské soudržnosti, které bratři z technologické čtvrti napáchali, zůstává Swisher optimistická ohledně potenciálu technologií problémy nejen vytvářet, ale i řešit. Vyzývá všechny, o kterých píše, aby činili lepší a promyšlenější rozhodnutí, a to i v době, kdy se nová sada mocných nástrojů umělé inteligence chystá znovu změnit svět.

S čím se potýkala Heureka.cz? Její ex-šéf Tomáš Braverman vydává knihu ze zákulisí firmy Přečtěte si také:

S čím se potýkala Heureka.cz? Její ex-šéf Tomáš Braverman vydává knihu ze zákulisí firmy

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

Třetina Čechů dá za průměrný nákup elektroniky přes 5 tisíc korun

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Lázně nemusí předepsat jen praktik. Jak probíhá schvalování?

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

O nemocné příbuzné se stará až 800 tisíc lidí. Stát je často přehlíží

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Daňový ráj pro prostitutky se nekoná, i ony musejí příjmy danit

Procesory 386 slaví čtyřicet let, vznikl díky nim Doom

Co čekat, když pošťák donese obálku s barevným pruhem?

Vasektomie a sterilizace můžete mít i na pojišťovnu

Rakovinou prsu onemocněly ve třiceti. Bulku si našly samy

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

Lékaři zdarma vyšetří oči, bez objednávání i rozkapávání

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).