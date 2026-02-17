Chudárek brání hospodaření ČT. Poslancům napsal otevřený dopis s nabídkou podkladů

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek poslal členům sněmovního Výboru pro mediální záležitosti otevřený dopis, v němž odmítá opakovaně zaznívající tvrzení o nedostatečné kontrole hospodaření ČT. Zákonodárcům nabízí podklady pro další jednání.
Chudárek v dopise upozorňuje, že hospodaření České televize podléhá několika nezávislým kontrolním mechanismům. Účetnictví ČT audituje renomovaná společnost EY, významné obchodní smlouvy prověřuje auditor KPMG a průběžný dohled vykonává Dozorčí komise Rady ČT. Kromě toho televize přivítala zákonodárnou iniciativu, která by umožnila kontrolu jejího hospodaření ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu.
Šéf veřejnoprávní televize se v dopise vyjadřuje ke smlouvám na výrobu pořadů. Připomíná, že Česká televize působí ve vysoce konkurenčním prostředí a musí respektovat obchodní zájmy svých partnerů, mezi něž patří tvůrci, herci i nezávislí výrobci.
„Jejich odměny a osobní honoráře na jednotlivých projektech jsou logicky velmi žádanou informací ze strany konkurence. Z tohoto důvodu není možné plně zveřejňovat ani celkové náklady na výrobu našich pořadů a již vůbec ne detailní honoráře například výkonných umělců či autorů. Nicméně ke všem těmto informacím má přístup Dozorčí komise Rady ČT, která je důsledně kontroluje,“ napsal generální ředitel.
Výrobní náklady jsou podle něj srovnatelné s komerční konkurencí. „ČT vyrábí v mnoha žánrech programový obsah, který je realizačně mnohem náročnější a s vyšší produkční kvalitou pro diváky než některé projekty komerčních vysílatelů,“ připomíná.
K otázce definice veřejné služby Chudárek uvádí, že role České televize je vymezena nejen zákonem č. 483/1991 Sb., ale také Kodexem ČT a nově uzavřeným Memorandem o způsobu naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání pro období 2026–2030. Tento dokument podrobně stanovuje úkoly a omezení ČT v oblasti programu, zpravodajství, sportu, digitálních služeb a regionálních studií.
Generální ředitel rovněž reaguje na tvrzení, že neexistuje metodika měření hodnoty veřejné služby. Podle něj Česká televize takovou metodikou disponuje a průběžné měření a vyhodnocování pro ni provádí agentura Media Tenor. Výsledky má k dispozici osmnáctičlenná Rada ČT, která je ve formě výročních zpráv poskytuje oběma komorám Parlamentu ČR.
V závěru dopisu Chudárek připomíná, že Česká televize denně oslovuje v hlavním vysílacím čase až 1,5 milionu diváků a zůstává nejsledovanější televizní skupinou v zemi. Zákonodárcům nabídl poskytnutí veškerých relevantních podkladů pro jejich další rozhodování.