Chystá se další evropský procesor. Je možné, že při uvedení na trh už bude zastaralý

Na svět se klube další procesor navržený v Evropě. Francouzská společnost SiPearl chystá vydání modelu Athena1 specificky připraveného pro takzvané dvojí užití. Cílovou skupinou jsou tedy obranné složky, zpravodajské služby, provozovatelé komunikací a podobně. Athena1 může posloužit v kryptografii a šifrování, bezpečné komunikaci, detekci zařízení, zpracování dat ve vozidlech a podobně.
SiPearl je startup, který vzešel z konsorcia European Processor Initiative (EPI), jehož úkolem je Evropě zajistit alespoň nějaké vlastní procesory. Peníze v průběhu času poskytla Evropská rada pro inovace a dnes se mezi investory řadí ARM, Evropská investiční banka, vláda Francie, Atos Group a Cathay Venture, což je fond z Tchaj-wanu, který má ve správě 400 miliard dolarů. SiPearl zaměstnává asi 200 lidí ve Francii, Španělsku a Itálii.
SiPearl aktuálně chystá do masové produkce procesor Rhea1, který bude pohánět aktuálně nejrychlejší superpočítač světa, německý Jupiter. Užití má najít v dalších podobných projektech. Rhea1 měl ale několik odkladů, vzorky mají dorazit začátkem roku 2026. Rhea1 má obsahovat 61 miliard tranzistorů a 256bitové SVE jednotky.
Athena1 naváže na Rhea1. Využije výpočetní základy Rhea1 a přidá bezpečnostní funkce. Nasadit bude možné 16, 32, 48, 64 a 80 jader ARM Neoverse V1 – podle toho, jaké budou požadavky zákazníků. Technické detaily mají být zveřejněny později.
Athena1 bude vyrábět u tchajwanské firmy TSMC. Nikdo v Evropě ostatně pokročilé výrobní procesy neumí. Pouzdření má ze začátku rovněž probíhat na Tchaj-wanu, ale později se má kvůli bezpečnosti a podpoře evropského ekosystému přesunout na starý kontinent (pouzdření tedy zřejmě nebude to nejpokročilejší). Komerční vydání se plánuje na druhou polovinu roku 2027.
Velkou otázkou je ovšem to, jak ve výsledku oba procesory budou v době uvedení na trh pokročilé. Produkce by měla být na 7nm procesu, což už dnes není nic světoborného a v příštích letech se propast bude zvětšovat (Čína mimochodem 7nm proces už tak nějak zvládá sama, byť s vysokou zmetkovostí). Navíc lze očekávat širokou dostupnost novějších jader ARM Neoverse V3 a V4. Odklady SiPearlu v udržení technologické konkurenceschopnosti nepomáhají.