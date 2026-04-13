Chytré hodinky Huawei nově podporují bezkontaktní platby, firma si poradila se sankcemi

S chytrými hodinkami od společnosti Huawei je nyní možné v České republice bezkontaktně platit. To na rozdíl od konkurence doposud nebylo možné, protože Huawei je pod americkými sankcemi, takže nemá přístup ke službám Googlu včetně Google Pay. Huawei uzavřela spolupráci s britskou firmou Curve provozující platební technologii a digitální peněženku.
Curve Pay je zatím k dispozici na nových modelech nositelné elektroniky Huawei, jde o modely Watch Ultimate 2, Watch GT 6, Watch 5, Watch GT 5, Watch FIT 4 a Watch GT Runner 2. Do budoucna lze čekat rozšíření na další modely.
Curve Pay lze na hodinkách stáhnout v obchodě s aplikacemi Huawei AppGallery. Dále je nutná aplikace na chytrém telefonu, ta je dostupná také v Google Play nebo Apple App Store. Nutná je aktualizace softwaru hodinek na nejnovější verzi. Následně musíte na smartphonu v aplikaci Curve Pay vybrat Launchpad, následně Wearables a aktivovat funkci bezkontaktních plateb prostřednictvím hodinek. Také je na hodinkách v rámci NFC nastavit Curve Pay jako výchozí platební appku. V Kódu zámku je dále potřeba vybrat možnost Aplikace pro platby.
“V případě Curve se nejedná o tradiční banku, ale o pokročilý agregátor, který umožňuje nahrát všechny platební karty do jednoho rozhraní. Zákazníkům je následně vydána pouze jedna fyzická či virtuální karta Curve, kterou provádějí veškeré transakce. Přímo v aplikaci pak lze jednoduše přepínat, ze které podkladové karty se peníze reálně strhnou. Velkou výhodou je, že na Curve si nemusíte posílat žádné peníze předem. Platba se rovnou propíše na kartu, kterou máte v aplikaci zrovna zvolenou jako aktivní,” informovaly společnosti.
Hodinky od Huawei jsou obecně považovány za technologicky vyspělé, mají i slušný tržný podíl. Firma se na tuto oblast začala více soustředit po zavedení sankcí, protože zde byla schopná konkurovat i bez Googlu. V telefonech je situace výrazně horší, Huawei na řadě trzích včetně Česka opustila pozici tržní jedničky až dvojky (včetně Česka) a začala v Číně budovat ekosystém HarmonyOS nezávislý na Googlu a spol. Výsledkem jsou telefony, které u nás často nejsou dostupné.