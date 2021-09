Čína chce rozdělit Alipay a vytvořit státem spoluvlastněnou aplikaci na kreditové skóre

Platební aplikace Alipay, kterou vlastní Ant Group čínského podnikatele Jacka Maa, čelí tlaku čínského regulátora na rozdělení. Cílem je oddělit aplikaci od zbytku skupiny a založit státem spoluvlastněnou službu na poskytování půjček. Informovaly o tom Financial Times a zprávu potvrdila i agentura Reuters.

Čína chce do plánovaného join venture s podílem státu převést i data o uživatelích, související s půjčováním. V nové firmě poskytující osobní kreditní skóre by Ant Group a státní Zhejiang Tourism Investment Group měly vlastnit shodně po 35 %. A dále by po více než 5 % měly vlastnit státem podporované Hangzhou Finance and Investment Group a Zhejiang Electronic Port.

Podle Reuters by nové regulace finančního sektoru měly dopadnout i na další poskytovatele těchto služeb. BBC upozorňuje, že jde o další z řady regulatorních zásahů, kterým miliardář Jack Ma čelí od svého loňského vystoupení v médiích, kdy zkritizoval regulátory jako překážku v inovacích. Na jaře například internetový obchod Alibaba, patřící do Ant Group, dostal pokutu 2,8 miliardy dolarů za monopolní chování.