 »  Čína kompletně zablokovala WhatsApp. Facebooku už v zemi nefunguje nic

Jan Sedlák

Čína podle New York Times úplně zablokovala na západě jeden z hlavních komunikátorů WhatsApp. Pod takzvaným velkým čínským firewallem nyní nefunguje protokol NoiseSocket (text), ani komunikace přes HTTPS/TLS (video a obrázky). O zákazu WhatsAppu se mluvilo už před pár týdny, kdy se některé zprávy přestaly doručovat.

Facebook, který je vlastníkem WhatsAppu, už tak v Číně oficiálně neprovozuje žádnou službu. Facebook jako takový nefunguje už několik let a zakázaný je také Instagram. Mark Zuckerberg by se rád v Číně uchytil, rodiče jeho manželky jsou Číňané, a dokonce se naučil mandarínsky. Bez spolupráce s vládou to ale nebude možné.

Cenzura internetu v Číně už nějakou dobu zesiluje od doby, co se funkce ujal prezident Si Ťin-pching. Blokace WhatsAppu zároveň přichází těsně před devatenáctým sjezdem čínské komunistické strany. Může tak jít o snahu úřadů zamezit kritice na službě, nad kterou vláda nemá úplnou kontrolu. WhatsApp používá šifrovanou komunikaci a nechce se mu sdílet údaje o uživatelích.

Touto cestou se naopak musí vydávat domácí technologické služby typu WeChat od giganta Tencent, který má už téměř miliardu aktivních uživatelů. WeChat, stejně jako další domácí aplikace, poskytuje vládě data a má v Číně dominantní postavení. Nejde tedy pouze o kvalitu služby (mobilní platby a podobně), ale těží také ze státního potlačování konkurence, jako je právě WhatsApp a další.

Čínská vláda rovněž postupně utahuje šrouby nad VPN, které někteří obyvatelé země a zejména cizinci využívají pro přístup k západním službám. Některé společnosti se nyní obávají, aby tyto aktivity nevedly k horším ekonomickým podmínkám země.