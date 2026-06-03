Lupa.cz

Čína opět vede kybernetické útoky na český stát, vědce, firmy a občany. Posílá nebezpečné e-maily

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Čína, čínská vlajka, čínští hackeři, hacker Autor: Lupa.cz, DALL-E

Na Českou republiku je vedena další série kybernetických útoků, za nimiž pravděpodobně stojí Čína. Jde o Operaci Dragon Weave, kterou popsala společnost Seqrite Labs. Kampaň kromě Česka míří na Tchaj-wan, s nímž má českou úzkou spolupráci, například v oblasti čipů, bezpečnosti nebo výroby serverů pro umělou inteligenci.

Akce Dragon Weave se zaměřuje na úředníky a další představitele státu, akademiky, výzkumníky, zajímavé technologické subjekty, finanční sektor, ale také na běžné občany.

Útočníci posílají phishingové e-maily se souborem .zip v příloze. Po jeho případném rozbalení se spustí nástroj napsaný v jazyce Rust, jehož účelem je dolování dat a komunikace s řídícími servery pro dlouhodobější špionáž.

Operace Dragon Weave prozatím nebyla připsána konkrétnímu aktérovi, podle způsobu operace a technických prostředků je ale přisuzována Číně. Ta se na Česko soustředí dlouhodobě, mimo jiné právě kvůli Tchaj-wanu. Čína například útočila na tuzemskou kritickou infrastrukturu.

Evropská unie zase nedávno uvalila omezení na čínskou společnost a její zakladatele, kteří provedli hackerské útoky na tuzemské ministerstvo zahraničí.

Čína uvalila sankce na čtyři české firmy. Jedna z nich odhalila zapojení Číny do sabotáže internetového kabelu Přečtěte si také:

Čína uvalila sankce na čtyři české firmy. Jedna z nich odhalila zapojení Číny do sabotáže internetového kabelu

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Předplatíte si nový web Václava Moravce?

Zobraz výsledek


Czech Internet Forum: nejvýhodnější vstupné pořídíte jen do konce června!
VÍCE INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).