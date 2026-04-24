Lupa.cz

Čína uvalila sankce na čtyři české firmy. Jedna z nich odhalila zapojení Číny do sabotáže internetového kabelu

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

SpaceKnow

Čínské ministerstvo obchodu uvalilo sankce na čtyři české společnosti, uvedeny jsou na takzvaném export control listu. Tři z nich se soustředí na armádní a letecké dodávky, jde o Omnipol, Excalibur Army a VZLU Aerospace. Čtvrtá z nich má blízko tradičnímu IT, jde o firmu SpaceKnow poskytující analýzy nad satelitními snímky. Důvodem je “zajištění národní bezpečnosti a zájmů.”

Začlenění na exportní kontrolní listinu znamená, že Čínské firmy a spol. nesmí zmíněným českým společnostem dodávat technologie dvojího užití (dual use). Tak se označuje zboží, které lze nasadit i v rámci vojenských aktivit. Vývoz je podmíněn získáním speciálního povolení úřadů. Podobným omezením čelí i samotné čínské subjekty, mimo jiné v oblasti čipů ze strany USA.

SpaceKnow dodává komerčním zákazníkům, ale také těm z řad bezpečnostních složek a státu. Tento software dokáže odhalit a analyzovat zajímavé věci. Vedle pohybu kolem vojenských objektů a tak dále jde třeba o analýzu ekonomické činnosti podle toho, jaký je dopravní “frmol” kolem továren, přístavů a podobně.

SpaceKnow díky tomu už několikrát korigovala oficiální prohlášení Číny o stavu ekonomiky. Česká firma zároveň v roce 2024 zjistila, že přerušený podmořský internetový kabel v Evropě sabotovala čínská loď plující z Ruska. Je tedy pravděpodobné, že tyto a další věci se čínským představitelům nelíbí.

Česko nedávno sehrálo roli i v dalším sankčním boji. Evropská unie uvalila omezení na čínskou společnosti a její zakladatele, kteří provedli hackerské útoky na tuzemské ministerstvo zahraničí.

EU uvalila sankce na čínskou firmu a její zakladatele, která hacknula komunikaci českého ministerstva zahraničí Přečtěte si také:

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Češi zbožňují digitální platby, v obchodech je využívá 85 % lidí

Penzijko se možná opět změní. Ve hře je několik úprav

Peklo pro účetní. Jak vypadá digitalizace v podobě JMHZ

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

iPhone zablokoval uživatele, protože měl v hesle háček

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Za švarcsystém má hrozit pokuta už jen zaměstnavatelům

Jaká velikost nádoru slinivky dává šanci na přežití?

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má Michal jednu z nejlepších káv v Evropě

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Počet sledujících je přežitek. U mikroinfluencerů hledejte brand fit, radí odbornice

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

CorelDRAW Graphics Suite 2026: design s Artist Intelligence

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).