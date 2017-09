 »  Čínská očipovaná kola ofo a Mobike vstoupí do Prahy. Přijít mají i mobilní platby

Jan Sedlák

Do Prahy se chystají vstoupit dvě čínské společnosti, které se specializují na takzvaný bike sharing, tedy půjčování sdílených kol přes mobilní aplikaci. Žluté ofo v úvodní fázi nabídne 300 kol na Praze 7 a v budoucnu by se rádo rozrostlo až na tisíc kol. Vstup plánuje také oranžový Mobike. Ofo už minulý týden v pátek prezentoval jeden ze zakladatelů společnosti.

V Číně jsou tyto společnosti obrovské. Jak jsme psali v našem článku o spouštění sítě pro internet věcí NB-IoT v Česku, sdílená kola zcela zaplavila ulice tamních měst a po chodnících často ani nejde projít. Firmy sbírají hromadu rizikového kapitálu od čínských technologických gigantů a nyní se chtějí rozrůstat po světě. Ofo v Evropě vedle Prahy startuje také v Moskvě, Miláně a Rotterdamu.

Kola mají zámky pod sedátkem, které jsou vybaveny čipy a komunikují s IoT sítí. Skrze QR kód a mobilní aplikace se zámky odemykají a platby probíhají rovněž skrze tento systém. Díky tomu není nutné kola odkládat pouze v pevně umístěných stojanech, ale v podstatě kdekoliv.

Podobně už v několika městech v Česku fungují také zdejší Rekola, která lze rovněž vídat odložená na různých místech. Praha čínský problém se zaplavením kol registruje a zvažuje vytvoření odkládacích zón.

Možný příchod čínských mobilních plateb

Kola ofo budou do konce roku v rámci propagační akce fungovat zdarma. Pak se bude účtovat desetikoruna na půl hodiny. Provoz bude mít v Česku na starost Jakub Ditrich, který stojí také za internetovým obchodem ekolo.cz. Osloven byl přímo Číňany.

Ofo už od investorů jako Alibaba získala investice ve výši 1,29 miliardy dolarů a v současné době jde o jeden z nejhodnotnějších startupů světa. Rovněž čínský Mobike vybral 928 milionů dolarů, peníze do něj vložil třeba Foxconn či Tencent. Do českého projektu Rekola vložil desítky milionů fond Reflex Capital, za kterým stojí zakladatel Mallu Ondřej Fryc.

Podle informací Lupy by se v Česku v budoucnu rády prosadily také čínské mobilní platební systémy WeChat Pay fungující přímo v aplikaci WeChat a také konkurenční Alipay od Alibaby. V Číně jde o velikány, se kterými se běžně platí i za banán u pouličního stánku.

Za myšlenkou vstoupit do Česka je podle informací Lupy to, aby davy čínských turistů dopravovaných skrze přímé linky ze Šanghaje, Pekingu a Chengdu mohly platit tím, na co jsou běžně zvyklí, což by podpořilo jejich útraty u zdejších obchodníků. O přímém zavádění do Česka je ale ještě předčasné mluvit.

A také jde o součást novodobé digitální hedvábné stezky. Tu Čína rozjíždí například i pomocí cloudu od společnosti Huawei. Do Evropy vstoupí přes operátory Deutsche Telekom, Orange a Telefónica. Více v naší reportáži z Číny.

Jak vypadají bike sharing ofo a další NB-IoT prvky v Číně: