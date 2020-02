 »  Čínské TCL v srpnu končí s telefony BlackBerry

Karel Wolf

Čínská TCL letos končí s výrobou chytrých telefonů značky BlackBerry, další osud legendárních telefonů podnikové třídy je tak opět nejistý a s ním i osud poslední přežívající plnohodnotné hardwarové klávesnice na smartphonech.

Čínský elektronický gigant TCL podepsal s kanadským BlackBerry Limited (pozůstatky Research In Motion) licenční dohodu k produkci BlackBerry telefonů v roce 2016 a de facto tím zajistil další přežití značky na mobilním trhu, kde firma ztratila schopnost konkurovat záplavě iPhonů a levných Android telefonů. Tato dohoda nicméně vyprší již letos v srpnu a nebude pravděpodobně prodloužena. Osud legendárního produktu BlackBerry značky tak je opět trochu nejistý, samotné BlackBerry Limited se k situaci zatím nevyjádřilo. Ve hře je tak opětovné převzetí výroby, nové partnerství i konec ikonického produktu.

Tomu, že něco v partnerství TLC a BlackBerry Limited není úplně v pořádku nahrával již fakt, že poslední vydaný BlackBerry telefon (KEY2 LE) je již dva roky starý. TLC bude nicméně i nadále poskytovat pro přístroje podporou a to až do 31. srpna 2022, případně tak dlouho, jak to vyžadují místní zákony.

Pod TCL došlo k několika významným změnám, tou nejviditelnější byl přechod z vlastního operačního systému značky na Android pro který BlackBerry Limited dodávalo bezpečnostní prvky.