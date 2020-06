 »  Čínský Tencent za šest miliard koupil většinu v českých Bohemia Interactive

Čínský internetový kolos Tencent údajně koupil majoritní podíl v tradičním českém herním vývojářském studiu Bohemia Interactive (BI). Web The Information uvádí, že Číňané za 260 milionů dolarů (asi 6,2 miliardy korun) v Bohemce získali 70 až 80 procent, zdroje Lupy informaci potvrzují. BI stojí za tituly jako Operace Flashpoint, ArmA nebo DayZ.

Bohemia Interactive v loňském roce vygenerovala tržby ve výši 1,5 miliardy dolarů, což představuje historický rekord. Prodejům vládl třetí díl vojenské akce ArmA 3 následovaný DayZ.

Kontakt Tencentu, který je v současné době zřejmě největší videoherní společností na světě, s českou firmou probíhal už nějakou dobu. Bohemka vydala titul Ylands podobný Minecraftu či Roblox, se kterým chtěla uspět v Číně díky vydavatelské podpoře právě s Tencentem. Čína má regulovaný trh s videohrami, kdy je například nutné schvalovat různá „kulturní specifika“ a lokální vydavatel je pro něco takového v podstatě nutností. Pro Lupu o tom v rozhovoru mluvil Jan Herodes.

Tencent, mimo jiné provozovatel aplikace WeChat s mobilními platbami WeChat Pay (1,2 miliardy aktivních uživatelů), do evropských herních studií už několik let pravidelně investuje. Získal stoprocentní podíl v Riot Games (League of Legends), 40 procent v Epic Games (Fortnite), 11,5 procenta v PUG Company (PlayerUnknown's Battlegrounds) a po pěti procentech drží v severoamerických mološích Ubisoft a Activision Blizzard. Další podíly má ve Funcomu (29 procent) nebo Supercellu, tvůrcích Clash of Clans (84 procent za 8,6 miliardy dolarů).

Tencent také investuje v Hollywoodu a podílí se na produkování západních filmů. Podíl má i v Redditu. To, společně třeba s vlivem na Blizzard, budí emoce a kontroverze ohledně cenzury. Tencent se také podílí na vývoji úspěšné mobilní verze Call of Duty. Má i úspěšné domácí tituly typu Honor of Kings (Arena of Valor na západě).

Bohemia Interactive se tak stává dalším českým herním studiem, který v poslední době získal zahraniční kapitál. Warhorse Studios loni získala Koch Media (THQ Nordic), Beat Games stojící za Beat Saberem zase koupil Facebook. 2K Games v minulosti zase například koupilo Illusion Softworks (Mafia).

Vedle Bohemia Interactive stojí samostatná společnost Bohemia Interactive Simulations. Ta vyvíjí vojenské simulátory, které používají armády různých zemí. Jde ovšem o oddělené společnosti.