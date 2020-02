 »  Cisco v Česku v loňském roce v tržbách překonalo miliardu, zisk klesl

Jan Sedlák

IT společnost Cisco Systems v loňském roce na českém trhu zvýšila tržby. V období mezi srpnem roku 2018 až červencem roku 2019 utržila 1,045 miliardy korun, rok předtím to bylo 907,26 milionu. Zisk klesl z 54,85 na 48,83 milionu korun. Putuje do nerozděleného zisku minulých let.

Tuzemské Cisco spadá pod nizozemskou mateřskou společnost. Firma u nás zaplatila daň převyšující 25,2 milionu korun.

Mzdové náklady na sedm vedoucích zaměstnanců dosáhly na 32,4 milionu korun. Mzdové náklady na ostatních 274 lidí činily přes 491 milionů.

Cisco má v Česku ještě zapsanou organizační složku Cisco International Limited, která se soustředí na obchod a poskytování služeb v instalaci a opravách telekomunikačních zařízení. Tento odštěpný závod v roce 2018 dosáhly na tržby 16,1 milionu korun, které meziročně klesly z téměř 40 milionů.