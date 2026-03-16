Lupa.cz  »  Čistý zisk Slevomatu klesl na 200 milionů, objem prodejů naopak stoupal, a to na 5,6 miliardy

Čistý zisk Slevomatu klesl na 200 milionů, objem prodejů naopak stoupal, a to na 5,6 miliardy

Iva Brejlová
Dnes
E-commerce - Slevomat - ilustrační foto

Slevomat Group, která zastřešuje portály Slevomat.cz a Zlavomat.sk, ohlásila čistý zisk za rok 2025 převyšující 200 milionů korun. Proti předchozímu roku jde o pokles o 22 %. Objem prodejů na platformě meziročně vzrostl o 13 % na více než 5,6 miliardy. Hlavním tahounem skupiny zůstává Slevomat.cz, který se na celkových tržbách v roce 2025 podílel ze tří čtvrtin, uvádí skupina v tiskové zprávě.

„Máme za sebou rok plný výzev a podařilo se nám jej uzavřít v rekordních číslech,“ hodnotí Tomáš Braverman, CEO Slevomat Group. Skupina se na konci loňska vrátila do českých rukou, když většinu kupila skupina fondů Genesis Capital. Za nimi stojí mimo jiné Česká spořitelna, členové Erste Group, Tatra Banka, SPM Capital nebo Naše Česko (fond skupiny J&T). V roce 2024 její obrat dosáhl necelých 5 miliard Kč a čistý zisk činil 258 milionů. Braverman nyní hovoří o řadě nových příležitostí rozvíjených s fondem Genesis Capital. Na jaře se zákazníci mají dočkat nové mobilní aplikace.

Nejžádanější kategorií na portálu zůstává cestování, které k dnešku tvoří více než 70 procent celkového obratu skupiny. Nejoblíbenější destinací přitom dlouhodobě zůstává Česko. Zvýšený zájem zaznamenalo mimo jiné netradiční a adults-only ubytování. Kromě samotných dovolených roste i zájem o flexibilní vouchery bez termínu. Růst zaznamenala i kategorie zážitků.

Loni na portálech Slevomatu nakoupilo přes 1,1 milionu Čechů a Slováků, přičemž registrovaných zákazníků má skupina k dnešnímu dni přes 9 milionů. „Každý pátý u nás nakoupí alespoň třikrát ročně, ti nejloajálnější i šestkrát,“ komentuje Braverman.

Dva protokoly, jedna revoluce: Jak UCP a ACP pro agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

