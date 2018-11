 »  Citrix za 200 milionů dolarů kupuje pražský startup Sapho

Jan Sedlák

Z velké části pražský startup Sapho byl za 200 milionů dolarů v hotovosti koupený tradiční společností Citrix. Firma funguje od roku 2014 a na investicích posbírala 28 milionů dolarů. Už dříve se spekulovalo, že je Sapho v hledáčku IBM a Microsoftu.

Sapho v Kalifornii založili veteráni ze Silicon Valley Fouad ElNaggar a Peter Yared, od začátku ale začali budovat hlavní vývoj v Praze. Sapho má v současné době kolem devadesáti zaměstnanců a velká část z toho sedí v Česku. V našem hlavním městě kompletní výzkum a vývoj včetně produktového managementu. O firmě jsme více psali v našem článku.

„Napojení na Českou republiku vzniklo v době, když jsem měl společnost Transpond,“ popsal pro Lupu Peter Yared to, jak se vývoj Sapho v Praze zrodil. „Tehdy jsme přes mailing listy hledali spolupracovníky a jednoho na technologii jQuery jsme našli i tady.“

Startup mimo jiné vyvíjí nadstavbu nad tradičními legacy IT aplikacemi tak, aby je bylo možné sjednocovat a používat například na mobilních telefonech. To zapadá do portfolia Citrixu, který je mimo jiné známý virtualizací desktopů a aplikací. Takzvané Micro Apps od Sapho budou integrovány do Citrix Workspace. Citrix i Sapho měly značný překryv zákazníků.

Samotný Citrix si v poslední době prošel reorganizací a propouštěl zaměstnance. Mimo jiné se zbavil sekce GoTo s komunikačními nástroji, kterou za 1,8 miliardy koupil LogMeIn. Roční tržby Citrixu se blíží třem miliardám dolarů a společnost zaměstnává přes osm tisíc lidí.