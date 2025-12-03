Clean tech bude do roku 2030 tvořit třetinu českého vývozu, říká Vohánka z Druhé ekonomické transformace

Na segmentu clean tech, tedy „čistých“ technologií, a z celosvětovém megatrendu dekarbonizace, má Česko šanci profitovat téměř nejvíc na světě. Myslí si to Martin Vohánka, předseda správní rady iniciativy Druhá ekonomická transformace. Podle něj bude do roku 2030 vývoz čistých technologií tvořit až třetinu celkového exportu. V roce 2023 to byla zhruba pětina.
Vohánka údaje prezentoval na konferenci Kompas pro Česko Hospodářských novin. Iniciativa Druhá ekonomická transformace další údaje ukazuje na svém webu. Vývoz clean tech výrobků podle nové analýzy poroste ročním průměrným tempem 10,2 % a jeho objem se za období 2023–2030 zdvojnásobí: z 1,2 bilionu korun v roce 2023 na 2,3 bilionu korun v roce 2030. Celkový export oproti tomu poroste podle odhadů 3,5% tempem. Clean tech vývoz tedy podle těchto dat roste třikrát rychleji než celkový export.
Jde o zjištění analýzy růstových trendů, kterou na základě dat světového obchodu připravuje k vydání Druhá ekonomická transformace v rámci svého projektu Mapa příležitostí. Kompletní analýza bude představena v prvním čtvrtletí 2026.