Členové rad České televize a Českého rozhlasu varují před zrušením poplatků. Vyzývají vládu k dialogu

Dvanáct členů kontrolních orgánů České televize a Českého rozhlasu vyzvalo vládu a parlamentní reprezentaci k odborné debatě o financování veřejnoprávních médií.
V otevřeném dopise z 5. února 2026 reagují na lednové programové prohlášení vlády, které potvrdilo záměr zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Autoři dopisu uvádějí, že tento krok podle nich ohrožuje nezávislost a stabilitu financování obou institucí.
Signatáři argumentují, že silná, nezávislá a stabilně financovaná média veřejné služby jsou jedním ze základních pilířů demokratické společnosti. Upozorňují také, že Český rozhlas i Česká televize patří dlouhodobě k médiím s nejvyšší důvěrou veřejnosti v České republice. Současný systém poplatků považují za nástroj, který „transparentně a průkazně odděluje veřejnoprávní službu od jakéhokoliv skrytého ekonomického vlivu“.
Dopis zároveň připomíná rozsah veřejné služby, kterou podle autorů nelze redukovat na komerční logiku. Jako příklady zmiňuje menšinová témata, specializované vysílání pro děti a mládež, seniory či osoby se zdravotním znevýhodněním, síť zahraničních zpravodajů nebo podporu menšinových sportů. Autoři tvrdí, že zákonný obsah veřejné služby a nově také memoranda o jejím naplňování nelze udržet bez stabilního, dlouhodobě předvídatelného a nezávislého systému financování.
Členové rad v dopise odkazují i na memoranda podepsaná v loňském roce generálními řediteli obou institucí a ministrem kultury, která mají platit pět let. Podle autorů z těchto dohod vycházejí nejen roční rozpočty, ale i dlouhodobé plány, bez nichž média nemohou odpovědně fungovat.
Zároveň vyzývají k dialogu premiéra Andreje Babiše a ministra kultury Otu Klempíře.
V textu také zaznívá podpora společnému prohlášení generálních ředitelů České televize a Českého rozhlasu, které vyzývá k diskusi o financování veřejnoprávních médií.
Autoři dopisu současně zdůrazňují, že nejde o stanovisko Rady Českého rozhlasu ani Rady České televize jako celku. Pod dopisem jsou za Radu ČT podepsáni David Brabec, Jefim Fištejn, Ivana Chmel Denčevová, Vlastimil Ježek, Ladislav Mrklas, Karel Novák, Jiří Padevět, Bára Procházková, Milada Richterová a Tomáš Řehák.
Ze všech členů Rady Českého rozhlasu svůj podpis připojil pouze Zbigniew Czendlik.
Celý text otevřeného dopisu:
V Praze, dne 5. února 2026
Výzva „Za nezávislá veřejnoprávní média“ vládě České republiky a politickým reprezentantům
Vážený pane předsedo vlády, ministryně a ministři, poslankyně a poslanci, senátorky a senátoři,
oslovujeme Vás v návaznosti na programové prohlášení vlády z 5. ledna 2026, ve kterém je uvedeno: „Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média, čímž snížíme zátěž pro občany a firmy.“ Obracíme se na Vás, protože se obáváme o budoucnost Českého rozhlasu a České televize.
Silná, nezávislá a stabilně financovaná média veřejné služby představují jeden ze základních a nezbytných pilířů demokratické a zdravé společnosti. Jakékoliv jejich ohrožení je proto rizikem pro všechny občanky a občany této země, a to jak v současnosti, tak i v budoucnosti.
Český rozhlas i Česká televize jsou dlouhodobě médii s nejvyšším podílem důvěry občanů České republiky a tuto důvěru je nezbytné chránit a citlivě o ni pečovat. Veřejnoprávní média nejsou tedy „jen dalším hráčem na trhu“, ale jsou jedinečná v tom, že bez přímé závislosti na soukromých a politických zájmech či reklamním rozpočtu plní službu, kterou ze své podstaty nemůže zajistit nikdo jiný. Týká se to uchování duchovního, kulturního a přírodního dědictví, například menšinových témat, specializovaného vysílání pro děti a mládež, seniory či osoby se zdravotním znevýhodněním, sítě zahraničních zpravodajů či podpory menšinových sportů. Obsah daný zákonem – a nově i Memorandy o způsobu naplňování veřejné služby – nelze udržet bez stabilního, dlouhodobě předvídatelného a nezávislého systému financování. A je to právě stávající financování prostřednictvím poplatků, které zcela transparentně a průkazně odděluje veřejnoprávní službu od jakéhokoliv skrytého ekonomického vlivu.
Jako členky a členové kontrolních orgánů těchto médií, tj. Českého rozhlasu a České televize, jsme si vědomi svých úkolů a odpovědnosti, které se týkají zajištění nezávislosti obou veřejnoprávních médií a kontroly naplňování požadavků na veřejnou službu. Její rámec je definován příslušnými zákony i zmiňovanými Memorandy, jež byla v loňském roce podepsána generálními řediteli jmenovaných institucí a ministrem kultury, a to s platností na dobu pěti let. Jedná se o dohody, ze kterých vycházejí nejen každoroční rozpočty, ale především i dlouhodobé plány obou médií, bez nichž nemohou odpovědně fungovat.
Znovu opakujeme, že systém financování prostřednictvím poplatků je systémem v České republice dlouhodobě osvědčeným, zavedeným, a především zajišťujícím nezávislost veřejnoprávních médií. Vysoká důvěra občanů je potvrzením stávající důvěryhodnosti obou médií i potvrzením správnosti současného způsobu financování. Veřejnoprávní média se proto nemohou srovnávat se soukromými médii a nedají se zploštit na jednoduchou byznysovou rovnici, že platit má pouze ten, kdo se dívá či poslouchá. Veřejnoprávní média pečují o společnost ve všech jejích aspektech s cílem, aby se všichni lidé mohli účastnit demokratických procesů. Proto z existence veřejnoprávních médií jednoznačně profitují všichni, tedy i ti, kdo vysílání zrovna nesledují.
V duchu tohoto otevřeného dopisu vyzýváme vládní představitele, v první řadě předsedu vlády Andreje Babiše a ministra kultury Otu Klempíře, stejně tak další vrcholné představitele, k dialogu s odbornou veřejností na základě relevantních argumentů. Zároveň vyjadřujeme podporu společnému prohlášení generálních ředitelů České televize a Českého rozhlasu ze dne 4. února 2026, kterým vyzývají k diskusi o financování veřejnoprávních médií.
Tento otevřený dopis není stanoviskem Rady ČRo ani Rady ČT, své podpisy připojili tyto členky a tito členové:
- Brabec, David – člen Rady ČT
- Czendlik, Zbigniew – člen Rady ČRo
- Fištejn, Jefim – člen Rady ČT
- Chmel Denčevová, Ivana – členka Rady ČT
- Ježek, Vlastimil – člen Rady ČT
- Mrklas, Ladislav – člen Rady ČT
- Novák, Karel – člen Rady ČT
- Padevět, Jiří – člen Rady ČT
- Procházková, Bára – členka Rady ČT
- Racek, Ilja – člen Rady ČT
- Richterová, Milada – členka Rady ČT
- Řehák, Tomáš – člen Rady ČT