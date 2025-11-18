Lupa.cz  »  Řada webů a aplikací měla potíže kvůli výpadku na straně služby Cloudflare

Řada webů a aplikací měla potíže kvůli výpadku na straně služby Cloudflare

Filip Rožánek
Dnes
3 nové názory

Sdílet

internet Autor: Lupa.cz s využitím DALL-E

Společnost Cloudflare, která je významným poskytovatelem internetové infrastruktury, zaznamenala v úterý rozsáhlé technické potíže na své globální síti.

Incident byl oznámen krátce před 13. hodinou a měl dopad na velký počet zákazníků využívajících služby této firmy. Uživatelé po celém světě hlásili masivní výskyt chybových hlášení s kódem 500. 

Výpadek se netýkal pouze dostupnosti klientských webových stránek, ale zasáhl i klíčové administrativní nástroje samotné společnosti, včetně API rozhraní. Mezi službami postiženými výpadkem byly podle hlášení uživatelů například sociální síť X, konverzační umělá inteligence ChatGPT, grafický nástroj Canva nebo hra League of Legends.

Situace se začala vyvíjet pozitivním směrem po 13. hodině, kdy společnost informovala o postupném obnovování služeb, i když jejich chybovost byla stále značná. K zásadnímu posunu došlo v 15:42 středoevropského času, kdy Cloudflare potvrdil nasazení opravy a incident označil za vyřešený s tím, že systémy přecházejí do fáze monitorování. 

I přes obnovení většiny služeb však společnost krátce před 16. hodinou vydala upozornění, že část zákazníků může mít stále potíže s přihlášením nebo používáním administračního rozhraní. Její technici nadále pracují na úplné stabilizaci.

Zprávu jsme celkově aktualizovali v 16:12.

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Doplňky z lékárny vám dlouhý život nezajistí, říkají lékaři

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Proč skončí většina stanic MTV a co bude dál

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Aplikace Maják umí přivolat pomoc, stáhnout se dá zdarma

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Generace bez osmiček. Lidem přestávají růst zuby moudrosti

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).