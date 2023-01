Cloudové Office 365 měly celosvětový výpadek [AKTUALIZOVÁNO]

Autor: Microsoft

Aktualizace 14:12: Microsoft na status.office365.com oznámil, že provoz svých služeb v plném rozsahu obnovil.





Microsoft se dnes potýkal s rozsáhlým výpadkem svých cloudových služeb v rámci Office 365. Společnost to přiznala na Twitteru. Výpadkem byly zasaženy služby Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business a Microsoft Graph. Služba DownDetector uvedla, že problémy měl i Microsoft Store a cloudová platforma Azure.





Většina uživatelů v Teamsech nemohla kvůli výpadku odesílat a přijímat zprávy, nebo se připojovat k naplánovaným hovorům.

We're investigating issues impacting multiple Microsoft 365 services. More info can be found in the admin center under MO502273. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 25, 2023

Problém podle Microsoftu souvisel s konfigurací sítě. „Analyzujeme nejlepší strategii pro jeho řešení, aniž by tím byly negativně ovlivněny další služby,“ uvedla korporace na svém webu.

status.office365.com Autor: Martin Drtina, Internet Info

K výpadku došlo po osmé hodině ranní středoevropského času a podle vyjádření z Redmondu byl celosvětový. Záhy poté se na sociálních sítích začaly objevovat memy:

Me after realising MS Teams and outlook is down. #MicrosoftTeams pic.twitter.com/x1X2609hVE — Yashdip Does Cricket 🏏 (@YASHDIPRAUT) January 25, 2023

#MicrosoftTeams



Microsoft teams has stopped which means work has stopped



Everyone: pic.twitter.com/BslPGQilqg — Trojan_Horse (@Sampath0623) January 25, 2023