CME očekává, že PPF převezme televizi Nova a další stanice do konce října

Majitel televize Nova zveřejnil hospodářské výsledky za první pololetí letošního roku. Společnost CME v tiskové zprávě uvedla, že výnosy z reklam v celé skupině poklesly zhruba o pětinu.

Koronavirová krize zasáhla podnikání CME zejména v dubnu a květnu, nicméně už v červnu se poptávka po umístění reklamy začala znovu zlepšovat. „Na základě rezervací na červenec a srpen se zdá, že se výdaje vrací na srovnatelnou úroveň jako ve stejném období v roce 2019. Naše finanční situace zůstává silná a budeme nadále aktivně reagovat na nejistotu vyvolanou pandemií,“ uvedli generální ředitelé CME Michael Del Nin a Christoph Mainusch.

Výnosy na českém trhu ve 2. čtvrtletí letošního roku dosáhly 45,8 milionu dolarů (v přepočtu přes 1 miliardu korun). Ve stejném období loni to bylo 64,4 milionu dolarů, meziročně tedy poklesly zhruba o 29 procent (respektive o 24 procent při zohlednění letošního kurzu koruny k dolaru).

Za celé první pololetí dosáhly výnosy na českém trhu 95,1 milionu dolarů (v přepočtu přibližně 2,2 miliardy korun). Loni přitom byly výnosy za prvních šest měsíců 114,7 milionu dolarů. Meziroční pokles je tedy o 17 procent (respektive 12,5 procenta při zohlednění letošního kurzu koruny k dolaru). Provozní zisk před odpisy a amortizací u českých aktivit byl za první pololetí 36,8 milionu dolarů, to je meziroční pokles o 22 procent.

Regulační orgány v Evropě nadále zkoumají chystané převzetí CME společností PPF. Finanční skupina Petra Kellnera už dostala souhlas od rumunských a slovinských úřadů. PPF očekává, že ve třetím čtvrtletí zašle oznámení Evropské komisi. Celá transakce by měla být dokončena do 27. října 2020, tedy do roka od oznámení obchodní dohody.