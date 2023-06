CME otevírá zpravodajskou redakci v Bruselu

Autor: CME

Redaktorky české TV Nova, bulharské bTV a rumunské PRO TV budou od července tvořit společnou zpravodajskou redakci CME v Bruselu. Na podzim je doplní ještě redaktoři chorvatské RTL a slovinské Pop TV.





„Otevření bruselské pobočky je v souladu s redakční politikou společnosti CME, která chce svým divákům poskytovat nestranné zpravodajství,“ uvedla v tiskové zprávě CME.





Prvními reportérkami nové redakce CME budou Desislava Mincheva-Raoulz bTV (pro Bulharsko), Háta Sassmannová z TV Nova (pro Českou republiku a Slovensko) a Camelia Dontu z PRO TV (pro Rumunsko). Na snímku s nimi pózuje český kameraman David Ondruš.

„O investici do zřízení zpravodajské redakce v Bruselu rozhodla CME na základě dvou faktorů: úspěšného vyslání zpravodajského týmu TV Nova do Bruselu během předsednictví České republiky v Evropské komisi a v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Zpravodajská redakce CME bude sloužit jako základna, z níž budou zpravodajové CME pro své diváky zprostředkovávat dění v EU, NATO a dalších evropských zemích,“ vysvětlila společnost.

„Věříme, že zřízení redakce v Bruselu dále zvýší kvalitu našeho zpravodajství a umožní nám ještě lépe vyjít vstříc našim divákům a přinášet jim potřebné informace,“ řekl manažer společnosti CME Dušan Švalek.